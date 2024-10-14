退休師千萬養老宅因凱米走山傾塌　東方淨苑募捐百萬助重建家園

▲國姓鄉退休教師吳建中自宅因凱米颱風嚴重受損。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

台中市教師吳建中退休後舉家移居南投國姓鄉，但因7月凱米颱風造成吳宅地基陷落、房屋嚴重傾斜成為危屋，拆除費用更高達500萬元；所幸經東方淨苑住持體証法師聯繫南投縣佛教會，共同順利籌得百萬元善款，幫助吳建中拆除危屋、重建生活。

「傳愛長者敬老暨供僧活動」12日於國姓鄉東方淨苑舉行，縣長許淑華、國姓鄉長邱美玲出席與體証法師一同發送重陽禮金予與會長者們，體証於會中分別捐贈70萬元、30萬元予吳建中。

▲東方淨苑募捐百萬善款，助凱米受災戶吳建中重建家園。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，吳建中自教師退休後舉家移居國姓鄉竹坑巷，傾畢生積蓄及貸款蓋農舍養老，無奈因凱米颱風造成竹坑巷14鄰一帶嚴重走山，聯外道路路基多處塌陷，落差最大處甚至超過3、4公尺，吳宅也因此淪為危屋，需儘速拆除，避免建物滑下山坡，造成更嚴重的二次災害；經縣府請專業技師評估，拆除費用初估約需500萬元。

縣府指出，因該災損案未能獲得中央補助，因此只能仰賴社會資源協助，體証法師聞訊後爽快應允捐款協助，用心令人感佩，未來也會持續透過不同管道爭取媒合民間社會資源予以協助。

體証法師表示，琉璃山東方淨苑除戮力弘揚佛法，對於教育、文化及社會福利等公益慈善事業也相當積極，每年都會集各界力量及法會節餘用於公益慈善領域，關懷長者、弱勢家庭、急難救助及兒少關懷等，讓善的循環生生不息；此次響應許淑華號召特結合琉璃山及南投佛教會之力，籌得100萬元幫助吳建中，助其早日度過難關。