　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

光陽起家厝「安全帽榕樹」被山陀兒吹倒　樹醫生曝救不回原因

▲▼高雄市安全帽榕樹被狂風吹倒 。（圖／翻攝臉書社團「路上觀察學院」）

▲高雄市安全帽榕樹被狂風吹到連根拔起。（圖／翻攝臉書社團「路上觀察學院」）

記者賴文萱／高雄報導

位於高雄市民生一路與復興路口，光陽機車共同創辦人柯新坤起家厝外的榕樹，因為外型特殊，被網友稱為「安全帽榕樹」爆紅，但這次不敵山陀兒強風吹襲，遭連根拔起砸中後方民宅。據了解，安全帽樹近日內將由高雄市政府砍除後移除，而樹醫生也曝光救不回原因。

▲▼高雄市安全帽榕樹 。（圖／翻攝Google Map）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市安全帽榕樹。（圖／翻攝Google Map）

高雄市新興區民生一路和復興路口的黃金三角窗，有一棵大榕樹從遠處看彷彿像是一頂圓圓安全帽，可愛模樣吸引不少路過的民眾拍照打卡。

據了解，該處為光陽機車共同創辦人柯新坤的「起家厝」，宅邸興建於1957年，迄今已有67年歷史，柯家則是在1965年購入，堪稱是柯家的「起家厝」。

不過到了今時今日，該古厝已無人居住，但安全帽樹爆紅後，也重新受到關注。然而，在山陀兒颱風來襲之際，受到強風吹襲，「安全帽榕樹」也被吹倒，壓中古厝。

▲▼光洋起家厝「安全帽榕樹」被山陀兒摧毀… 樹醫生曝救不回原因。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼光陽起家厝「安全帽榕樹」被山陀兒摧毀… 樹醫生曝救不回原因。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼光洋起家厝「安全帽榕樹」被山陀兒摧毀… 樹醫生曝救不回原因。（圖／記者賴文萱攝）

綠職人工程公司負責人、樹醫師王靖閎受訪表示，他受柯家委託修剪大榕樹已有約3、4年時間，當時那棵榕樹本來就有很大傘型，接受委託希望維持雨傘形狀，沒想到有天被網友拍下，一夕變成「安全帽樹」爆紅。

王靖閎說，安全帽樹樹齡約50-60年，以榕樹來講其實還算年輕，由於位在十字路口，過去也經歷過大大小小的颱風，但這次山陀兒風力真的太強，在17級強風的威力下，不斷搖晃導致樹被吹倒，樹根斷面超過60%，僅剩些微樹皮連根。

他指出，其實如果原地硬救回去，以榕樹的生命力來說，還是會活，但這就像是「病人裝上葉克膜一樣」，活了也不精彩，反而看了更傷感，尤其現在離災後已超過二週時間，也已過了復原的黃金時間。

▲▼光洋起家厝「安全帽榕樹」被山陀兒摧毀… 樹醫生曝救不回原因。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼光陽起家厝「安全帽榕樹」被山陀兒摧毀… 樹醫生曝救不回原因。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼光洋起家厝「安全帽榕樹」被山陀兒摧毀… 樹醫生曝救不回原因。（圖／記者賴文萱攝）

另外，大樹位置已被市府徵收，屬人行道範圍，該處又位處十字路口，還得考量到公共安全，若突然倒塌，有二分之一的機率會導向倒向人行道或是車道，相當危險，因此，也不建議救回。據了解，安全帽樹後續確定將由市府接手，將大樹砍除後移除。

王靖閎回憶當時接受委託修剪安全帽樹的狀況，他說，榕樹兩面臨路，又接近古厝，要維持雨傘形狀，必須360度每一角度都修好，難度很高。第一就是要先進行交通管制，另外大樹深入宅邸的部分大車也進不去，還得派出小車進入慢慢修。

尤其，「安全帽樹」突然在網路爆紅後，修樹的壓力又更大。王靖閎說，這種地標型植物萬一不小心修醜了，馬上會被PO網，所以團隊花了很多時間，確定360度都沒問題才敢離開，只可惜如今榕樹不敵颱風，即將被移除，感嘆「可惜了這顆漂亮的榕樹」。

▲▼起家厝,高雄,光陽機車,柯新坤,古厝,3不,高煜霖,信義房屋。（圖／記者陳建宇攝）

▲安全帽樹後方的民宅是光陽機車共同創辦人柯新坤的「起家厝」。（圖／ETtoday資料照）

ET快訊
快訊／「陸軍vs海陸」大亂鬥！　1人遭活活砍死
納豆腦出血「喝很兇 ⭢滴酒不沾」　認：反應變慢了
「安全帽榕樹」被山陀兒吹倒！　樹醫生也救不回
快訊／張友驊「撞到腦部」導致離世？　妻子發聲
台中女遭砍十多刀！男行兇前「恐嚇對話」曝　家屬怒：就是要她命
快訊／國家警報大響　大雷雨襲擊2縣市
H級無罩網美「激凸晃動搭捷運」遭偷拍！　本人發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

光陽起家厝「安全帽榕樹」被山陀兒吹倒　樹醫生曝救不回原因

擁41萬成員！嘉義最大FB社團「嘉義綠豆大小事」一夜被滅　原因曝

181單身哥怨「長高沒屁用」　網揭1特質：胖又窮但女友都超正

快訊／國家警報大響　大雷雨襲擊2縣市

快訊／4縣市大雨特報　一路下到入夜

反指標國師又發威！網友斗內30元「請台南Josh喊1句」　下秒炸了

多少收入「才會逛百貨公司」　一票人答案驚呆！年薪百萬也不敢逛

一年到底能放多少天？　全年休假上限116天「竟無法源依據」

電價調漲！雙北捷運「票價會跟著漲？」　北捷表態了

才上班1個月！「新人周五都生病請假」氣炸OL　主管尷尬回1句

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

愛德華李曝錄《黑白大廚》常在放空XD　很怕在鏡頭前講韓文：只有小三生程度

陪女兒扮家家酒「演理髮師」　爸搞笑服務：第一次來嗎？

光陽起家厝「安全帽榕樹」被山陀兒吹倒　樹醫生曝救不回原因

擁41萬成員！嘉義最大FB社團「嘉義綠豆大小事」一夜被滅　原因曝

181單身哥怨「長高沒屁用」　網揭1特質：胖又窮但女友都超正

快訊／國家警報大響　大雷雨襲擊2縣市

快訊／4縣市大雨特報　一路下到入夜

反指標國師又發威！網友斗內30元「請台南Josh喊1句」　下秒炸了

多少收入「才會逛百貨公司」　一票人答案驚呆！年薪百萬也不敢逛

一年到底能放多少天？　全年休假上限116天「竟無法源依據」

電價調漲！雙北捷運「票價會跟著漲？」　北捷表態了

才上班1個月！「新人周五都生病請假」氣炸OL　主管尷尬回1句

RIIZE粉絲抵制承漢回歸！送上百「弔唁花圈」塞爆SM大樓　現場照片曝

屏東鬥毆1死3傷！「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　腹部遭砍腸外露亡

懷疑司機繞遠路嗆「殺死你」　上法庭改口：吵架無好話

夏天好熱！鬆獅蜥享受沖水「爽到變瞇瞇眼」　平時會窩媽咪大腿上

「不想當拖油瓶」　布雷克沒受傷：準備台灣大賽

毛孩邁入高齡化！「7歲貓狗」要注意心臟問題　照護4方法降低負荷

夜店陌生女遞「死亡調酒」！　印尼18歲少女喝完口吐白沫暴斃

天氣轉涼「心肌梗塞、猝死」風險增！醫示警3族群注意保暖

離婚五年破冰！ 小禎健身房開在李進良診所旁　「方便女兒跑來跑去」

港務公司連2年　獲中央政府推動建立員工學習制度獎勵優等獎

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

今天發錢了！32萬人可領3千元

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

老公不愛愛！她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

名嘴張友驊驚傳不治　陳琴富PO合照：兄弟走好

輾壓101大樓！「台北景點更強了」第一名超好逛

她睡覺「1習慣」很通風！一票+1：回不去了

快訊／4縣市大雨特報　一路下到入夜

韓妹YTR擁65萬訂閱　影片無聊「紅在哪？」網曝關鍵

秋老虎下山！　氣象專家揭下波「東北季風」時間

更多熱門

相關新聞

即／台南安南區民宅火警　連棟透天狂冒煙

即／台南安南區民宅火警　連棟透天狂冒煙

台南市快訊／台南安南區府安路六段民宅，12日中午12時23分許傳出火警，連棟透天民宅4樓全面燃燒並有擴大延燒隔鄰，台南市消防局119勤務中心據報，馬上出動安南消防分隊等20多車40多人前往搶救。

通緝犯遇臨檢演很大！裝嘔吐想落跑遭識破

通緝犯遇臨檢演很大！裝嘔吐想落跑遭識破

小港醫院病床不足遭罰　急喊：與事實有落差

小港醫院病床不足遭罰　急喊：與事實有落差

神秘自然人分3次吃下gogoro高雄門市　單坪300萬直逼帝王價

神秘自然人分3次吃下gogoro高雄門市　單坪300萬直逼帝王價

買炸蟋蟀驚見鋼刷！左營萬年季攤販慘遭停業

買炸蟋蟀驚見鋼刷！左營萬年季攤販慘遭停業

關鍵字：

高雄安全帽榕樹狂風吹倒民宅光陽機車

讀者迴響

熱門新聞

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

18歲粉在眼前被打！Jessi卻直接走掉

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」

今天發錢了！32萬人可領3千元

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸

小姊弟遭健身教練凌虐精神崩潰　檢警再逮1人涉案

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

即／追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

更多

最夯影音

更多

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面