光陽起家厝「安全帽榕樹」被山陀兒吹倒　樹醫生曝救不回原因

▲高雄市安全帽榕樹被狂風吹到連根拔起。（圖／翻攝臉書社團「路上觀察學院」）

記者賴文萱／高雄報導

位於高雄市民生一路與復興路口，光陽機車共同創辦人柯新坤起家厝外的榕樹，因為外型特殊，被網友稱為「安全帽榕樹」爆紅，但這次不敵山陀兒強風吹襲，遭連根拔起砸中後方民宅。據了解，安全帽樹近日內將由高雄市政府砍除後移除，而樹醫生也曝光救不回原因。

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▲高雄市安全帽榕樹。（圖／翻攝Google Map）

高雄市新興區民生一路和復興路口的黃金三角窗，有一棵大榕樹從遠處看彷彿像是一頂圓圓安全帽，可愛模樣吸引不少路過的民眾拍照打卡。

據了解，該處為光陽機車共同創辦人柯新坤的「起家厝」，宅邸興建於1957年，迄今已有67年歷史，柯家則是在1965年購入，堪稱是柯家的「起家厝」。

不過到了今時今日，該古厝已無人居住，但安全帽樹爆紅後，也重新受到關注。然而，在山陀兒颱風來襲之際，受到強風吹襲，「安全帽榕樹」也被吹倒，壓中古厝。

▲▼光陽起家厝「安全帽榕樹」被山陀兒摧毀… 樹醫生曝救不回原因。（圖／記者賴文萱攝）

綠職人工程公司負責人、樹醫師王靖閎受訪表示，他受柯家委託修剪大榕樹已有約3、4年時間，當時那棵榕樹本來就有很大傘型，接受委託希望維持雨傘形狀，沒想到有天被網友拍下，一夕變成「安全帽樹」爆紅。

王靖閎說，安全帽樹樹齡約50-60年，以榕樹來講其實還算年輕，由於位在十字路口，過去也經歷過大大小小的颱風，但這次山陀兒風力真的太強，在17級強風的威力下，不斷搖晃導致樹被吹倒，樹根斷面超過60%，僅剩些微樹皮連根。

他指出，其實如果原地硬救回去，以榕樹的生命力來說，還是會活，但這就像是「病人裝上葉克膜一樣」，活了也不精彩，反而看了更傷感，尤其現在離災後已超過二週時間，也已過了復原的黃金時間。

▲▼光陽起家厝「安全帽榕樹」被山陀兒摧毀… 樹醫生曝救不回原因。（圖／記者賴文萱攝）

另外，大樹位置已被市府徵收，屬人行道範圍，該處又位處十字路口，還得考量到公共安全，若突然倒塌，有二分之一的機率會導向倒向人行道或是車道，相當危險，因此，也不建議救回。據了解，安全帽樹後續確定將由市府接手，將大樹砍除後移除。

王靖閎回憶當時接受委託修剪安全帽樹的狀況，他說，榕樹兩面臨路，又接近古厝，要維持雨傘形狀，必須360度每一角度都修好，難度很高。第一就是要先進行交通管制，另外大樹深入宅邸的部分大車也進不去，還得派出小車進入慢慢修。

尤其，「安全帽樹」突然在網路爆紅後，修樹的壓力又更大。王靖閎說，這種地標型植物萬一不小心修醜了，馬上會被PO網，所以團隊花了很多時間，確定360度都沒問題才敢離開，只可惜如今榕樹不敵颱風，即將被移除，感嘆「可惜了這顆漂亮的榕樹」。

▲安全帽樹後方的民宅是光陽機車共同創辦人柯新坤的「起家厝」。（圖／ETtoday資料照）