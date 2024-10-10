　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

凱米颱風溪頭聯外道驚見80米大洞　搶修1個月下午通車

▲鹿谷鄉溪頭往來杉林溪的聯外道路投51線0K+100處，路基遭凱米颱風暴雨淘空。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

▲鹿谷鄉溪頭往來杉林溪的聯外道路投51線0K+100處，路基遭凱米颱風暴雨淘空。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉知名景點溪頭、杉林溪往來的聯外道路投51線0K+100處，因今年7月份遭凱米颱風所挾暴雨侵襲、路基嚴重崩塌流失，影響當地日常生活起居、觀光產業及交通出入甚鉅，南投縣政府所投入2755萬元經費和1個多月工期搶修完工，預計今天下午3點後開放全線通車。

縣政府9日邀集地方人士至該工程工區及地方信仰龍山廟等處，由縣府計畫處長邱紹偉帶領縣府駐區劉子維主任、縣府工務處土木工程科、內湖村長、杉林溪遊樂股份有限公司、明椲工程顧問有限公司及德泰營造股份有限公司等單位，向諸神祭拜、焚香感謝工程緊急搶通作業平安順利完成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鹿谷鄉溪頭往來杉林溪的聯外道路投51線0K+100處道路災害緊急搶修工程完工。（圖／南投縣政府提供）

▲▼投51線0K+100處第一層貨櫃控制性低強度回填材料情形。

▲鹿谷鄉溪頭往來杉林溪的聯外道路投51線0K+100處道路災害緊急搶修工程完工。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，投51線為通往觀光旅遊路線，及供當地居民交通、簡易自來水、電及通訊等民生必需供應之主要聯絡道路，0K+100處先前中斷長度達80公尺、落差高度20多公尺，導致通往杉林溪、銀杏森林、內湖村9鄰20多戶村民及5家民宿業者無路可行。

▲▼投51線0K+100處道路災害經月餘搶修，工程終於完工。（圖／南投縣政府提供）

▲▼投51線0K+100處道路災害經月餘搶修，工程終於完工。

▲鹿谷鄉溪頭往來杉林溪的聯外道路投51線0K+100處道路災害緊急搶修工程完工。（圖／南投縣政府提供）

當時為加速搶通道路作業，縣府以仁愛鄉貨櫃屋施工方式辦理災害緊急搶通，希望提升道路使用強度及縮短工期，原預計1個月就可完成，但因8月15日開工後常遇到山區午後下雨頻繁，本工程頻遇午後強降雨，加上台電、中華電信、汙水管線埋設等管線協調因素，嚴重影響施工進度；經縣府協調管線單位配合遷移並督促監造單位與施工廠商加派機具、人員積極趕工，廠商終於在昨日申報竣工。

內湖村長陳竹能則向縣府反映，請求台電儘速辦理電桿遷移及電線布設等作業，經縣府聯繫，台電允諾今日上午派員至現場辦理，預計下午3點後才會開放投51線0K+100處全線通車、供交通出入。

ET快訊
泫雅、龍俊亨明結婚！　婚禮豪華內部提早曝光
凍齡玉女遭親姊「騙光2億家產」！　近況曝光
韓國瑜太投入！遭禮賓小姐提醒「回座位」畫面曝
恐怖雙面人！6寶媽網紅溺死2歲童　昔嘆：看虐童新聞很痛心
女工「上身絞碎下身打包」慘死！　業者遭勒令停工
快訊／國慶日重大車禍！　台中砂石車撞死女騎士
快訊／《終極》女神國慶宣布：我結婚了
撒哈拉沙漠淹水了！　驚人空拍照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道3起車禍嚴重回堵！下午仍有6大地雷路段　建議出發時間曝

「常把2句話」掛嘴邊！日本妹來台10年「被台化10瞬間」　網爆共鳴

雙十只放1天「沒彈性調整」他驚：很多想休4天吧？　大票笑了

凱米颱風溪頭聯外道驚見80米大洞　搶修1個月下午通車

以為好轉了！汪建民「腫瘤縮小剩3cm」卻癌逝　專家曝殘酷5真相

武嶺好嗨！人潮擠爆看國慶日出　有人「舉國旗擺拍」超有心

東北季風影響「低溫下探20度」　降雨趨勢一次看

國慶最久焰火41分鐘！　露營車隊齊聚雲林「半夜就來卡位」

中華民國生日有2天　「國慶5冷知識」曝！總統在大會上不會唱國歌

4校短報缺額罰60萬「教團批太少」　教育部：要符合比例原則

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

Jessica吃貨無誤！　來台灣新學3中文「都是美食」

轎車打燈硬切大車縫隙！被學長「夾擊」下場GG

名醫不倫氧氣女神 泡湯照折磨正宮 ｜20241009 ET午間新聞

A-Lin再唱〈連名帶姓〉笑喊：張惠妹叫我交版稅

王陽明「麥可哥已下戲」　蔡詩芸放閃：比較喜歡本人

國道3起車禍嚴重回堵！下午仍有6大地雷路段　建議出發時間曝

「常把2句話」掛嘴邊！日本妹來台10年「被台化10瞬間」　網爆共鳴

雙十只放1天「沒彈性調整」他驚：很多想休4天吧？　大票笑了

凱米颱風溪頭聯外道驚見80米大洞　搶修1個月下午通車

以為好轉了！汪建民「腫瘤縮小剩3cm」卻癌逝　專家曝殘酷5真相

武嶺好嗨！人潮擠爆看國慶日出　有人「舉國旗擺拍」超有心

東北季風影響「低溫下探20度」　降雨趨勢一次看

國慶最久焰火41分鐘！　露營車隊齊聚雲林「半夜就來卡位」

中華民國生日有2天　「國慶5冷知識」曝！總統在大會上不會唱國歌

4校短報缺額罰60萬「教團批太少」　教育部：要符合比例原則

饗賓再推新品牌！主打單點日料「貓將壽司」明年開幕

泫雅、龍俊亨明結婚！　婚禮豪華內部提早曝光「純白花束簇擁」

國慶寶寶來了！台大產婦「10月10日10點10分」順利生產

日本關西4鐵道10／29起感應信用卡就能搭　最遠能到名古屋

「每次失敗都差不多...」　費城人遭淘汰後眾將洩心聲

大都會淘汰費城人　阿隆索嗨喊：一生中打過的最有趣的棒球

他「全裸逛大街」沿路咆哮嚇壞人　警方保護管束送醫治療

十一長假7天　共333名陸客訪金馬

蕾菈出門洗頭「胸下薄紗全透視」！一轉身被看光 尪傻眼：有必要嗎

山本由伸、達比修有G5夢之對決？道奇主帥11日決定　

生活熱門新聞

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生笑喊：徵女友

「暖秋訊號增強」　氣象專家曝原因

失戀妹「激戰狂喊1句」他退房崩潰：被當按摩棒

山陀兒遺留冷海水　「半個台灣大」

下班後「捨不得睡」寧願熬夜　全場共鳴

胸腔醫曝：「沙發」是肺癌危險因子

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

19歲女大生突偏頭痛！就醫才知腦部長腫瘤

小S第一次發脆「0回覆」！真相超糗

「5生肖」10月賺一波！財神爺點名正偏財都旺

中午12點開搶！樂桃航空「飛日本2290元起」　託運行李免費

國慶日後發錢囉！　32萬人能領到3000元振興券

更多熱門

相關新聞

斥資2100萬　花蓮市5特色公園改造估年底開放

斥資2100萬　花蓮市5特色公園改造估年底開放

花蓮市公所去年獲行政院核定2,100萬元辦理「花蓮市公園串珠營造計畫2.0」，改善及優化花蓮市5座公園，目前已接近完工，預計年底就能開放啓用。市長魏嘉彥日前專程前往大本運動公園關心施工狀況並表示，目前總工程施工進度已接近完工，待通過相關安全檢驗後，預計在年底就可以對外開放。

台電南投區處動員南下屏東縣支援搶修復電

台電南投區處動員南下屏東縣支援搶修復電

高雄21萬戶全數復電　災民等4天歡呼：電來了

高雄21萬戶全數復電　災民等4天歡呼：電來了

颱風天慰勞員工變禮券「工會批沒誠意」　台鐵：搶修獎金發放現金

颱風天慰勞員工變禮券「工會批沒誠意」　台鐵：搶修獎金發放現金

瑞芳「阿美家園」路崩成孤島　下午搶通

瑞芳「阿美家園」路崩成孤島　下午搶通

關鍵字：

凱米颱風鹿谷鄉溪頭杉林溪聯外道路投51線搶修完工

讀者迴響

熱門新聞

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

國慶文「台藝人第一PO是他」！

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

大谷翔平錯失得分大吼！網：不走運

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

少年股神出事！00887爆1469萬違約交割　今年第3起

中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生笑喊：徵女友

「暖秋訊號增強」　氣象專家曝原因

KID老婆平安生下女兒

失戀妹「激戰狂喊1句」他退房崩潰：被當按摩棒

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面