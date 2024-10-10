凱米颱風溪頭聯外道驚見80米大洞　搶修1個月下午通車

▲鹿谷鄉溪頭往來杉林溪的聯外道路投51線0K+100處，路基遭凱米颱風暴雨淘空。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉知名景點溪頭、杉林溪往來的聯外道路投51線0K+100處，因今年7月份遭凱米颱風所挾暴雨侵襲、路基嚴重崩塌流失，影響當地日常生活起居、觀光產業及交通出入甚鉅，南投縣政府所投入2755萬元經費和1個多月工期搶修完工，預計今天下午3點後開放全線通車。

縣政府9日邀集地方人士至該工程工區及地方信仰龍山廟等處，由縣府計畫處長邱紹偉帶領縣府駐區劉子維主任、縣府工務處土木工程科、內湖村長、杉林溪遊樂股份有限公司、明椲工程顧問有限公司及德泰營造股份有限公司等單位，向諸神祭拜、焚香感謝工程緊急搶通作業平安順利完成。

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▲▼投51線0K+100處第一層貨櫃控制性低強度回填材料情形。

縣府指出，投51線為通往觀光旅遊路線，及供當地居民交通、簡易自來水、電及通訊等民生必需供應之主要聯絡道路，0K+100處先前中斷長度達80公尺、落差高度20多公尺，導致通往杉林溪、銀杏森林、內湖村9鄰20多戶村民及5家民宿業者無路可行。

▲▼投51線0K+100處道路災害經月餘搶修，工程終於完工。

當時為加速搶通道路作業，縣府以仁愛鄉貨櫃屋施工方式辦理災害緊急搶通，希望提升道路使用強度及縮短工期，原預計1個月就可完成，但因8月15日開工後常遇到山區午後下雨頻繁，本工程頻遇午後強降雨，加上台電、中華電信、汙水管線埋設等管線協調因素，嚴重影響施工進度；經縣府協調管線單位配合遷移並督促監造單位與施工廠商加派機具、人員積極趕工，廠商終於在昨日申報竣工。

內湖村長陳竹能則向縣府反映，請求台電儘速辦理電桿遷移及電線布設等作業，經縣府聯繫，台電允諾今日上午派員至現場辦理，預計下午3點後才會開放投51線0K+100處全線通車、供交通出入。