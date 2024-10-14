曝中共文攻武嚇一起來！　黃暐瀚：軍演呈現「不願統就是打」立場

▲解放軍展開「聯合利劍-2024B圍台軍演」。（圖／翻攝微博）

記者郭運興／台北報導

中共解放軍14日清晨，宣布啟動「聯合利劍B」圍台軍演。對此，媒體人黃暐瀚表示，中共這次，文攻武嚇一起來，不僅軍演，更在人民日報批評賴清德總統「新兩國論」，是為台獨換包裝的文章，但內文批評更多的是「拒絕譴責賴清德的美國」。他認為，自從1995年台海危機，一直到今年「聯合利劍圍台軍演」，中共完美呈現「不願統，就是打」核心立場。

黃暐瀚表示，早在賴清德總統發表國慶演說之前，美國國務院就已經預告，對岸會利用國慶演說的機會，對台發動軍演，而台灣國安人士也預告「聯合利劍-2024B」軍演，很快就會登場。所以，當今天對岸解放軍宣布要軍演的時候，他相信，大部分台灣人，早就心裡有底，沒什麼好大驚小怪的。

黃暐瀚指出，中共除了武嚇，還有文攻，人民日報刊登批評賴清德總統「新兩國論」，是為台獨換包裝的文章，細讀文章會發現，內文批評更多的其實是「拒絕譴責賴清德的美國」，不滿美方將賴總統的談話解讀為「溫和」跟「克制」。

黃暐瀚認為，顯然，美方並未因為國慶談話，對賴清德不滿（也因為美國「放任」賴清德這樣演說，對岸才更生氣），這幾天在台灣「美國生氣賴清德國慶談話」的論點，不攻自破。

黃暐瀚說，自從1995年台海危機，再到兩年前的裴洛西訪台對岸軍演，一直到今年的「聯合利劍圍台軍演」，中共完美呈現「不願統，就是打」的核心立場。

黃暐瀚再說，中華民國是民主多元社會，存在不同立場與觀點，都很正常，而對他來說「挺台灣、愛中華民國、捍衛中華民國」，就是自己的核心價值。

最後，黃暐瀚強調，台灣對內競爭、比選舉；對外團結、反併吞，面對文攻武嚇，此刻，只能團結。

▼資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）