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快訊／賴清德早上召開國安高層會議　下令掌握中共聯合利劍B軍演

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對14日中共一如預期宣布於台灣周邊售進行聯合利劍2024-B軍演，總統府發言人郭雅慧表示，維持區域和平穩定是兩岸共同的責任，總統賴清德早上已經召開國安高層會議，指示相關單位應處，國軍對於中共軍演狀況皆有全面掌握，行政院也會注意相關民生議題，維護社會安定。

總統府指出，當前國際社會的高度共識是維持台海及印太區域和平穩定，中國應該正視中華民國台灣存在的事實並尊重台灣人民選擇民主自由的生活方式，勿再軍事挑釁，破壞區域的和平穩定現狀，威脅台灣的民主自由。

總統府表示，總統在國慶演說強調，台灣致力維護台海和平穩定的決心不變，希望兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流的承諾不變，願與中國共同維護區域安全作出貢獻，為兩岸人民帶來福祉，中國應理解總統國慶釋出善意，並顧及國內民生經濟現況，不要執意持續以武力脅迫周遭國家。

總統府強調，維持區域和平穩定是兩岸共同的責任，總統賴清德早上已經召開國安高層會議，指示相關單位應處，國軍對於中共軍演狀況皆有全面掌握，行政院也會注意相關民生議題，維護社會安定。面對外部威脅，我政府會持續捍衛民主自由的憲政體制，有信心、有能力守護國家安全，請國人放心。

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