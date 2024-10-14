「賴清德國慶演說釋出很多善意」　吳釗燮：中國無視國際看在眼裡

▲國安會秘書長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對中共解放軍14日清晨宣布啟動「聯合利劍B」圍台軍演。國安會秘書長吳釗燮稍早表示，這種做法跟國際法規相關規範，必須預告是不符的，用軍力威脅他國，跟聯合國基本精神是違背的；他說，總統賴清德發表國慶演說，釋出非常多的善意，中國無視於我們增加壓力威脅，國際社會也看在眼裡，對於中國這種做法都不苟同。

吳釗燮表示，中共早上五點宣布之後就開始演習，這種做法跟國際法規的相關規範，要有預告是不符合的，用軍力來威脅其他國家，跟聯合國基本精神也是相互違背的。

吳釗燮指出，台灣社會人民對中國這種做法也有一定的認知，總統賴清德已經召開國安高層會議，都有做出相當明確的指示，一定會有適當的處置，請國人安心，後續經濟的影響，行政部門也會做好因應。

吳釗燮強調，他（中共）今天宣布說今天進行，我們會仔細觀察會不會擴大，會不會延長。他認為，大家都了解，雙十節時候，總統賴清德發表一篇國慶演說，釋出了非常多的善意，受到國際社會高度肯定，但中國無視於我們釋放出的肯定，增加壓力威脅，國際社會也看在眼裡，對於中國這種做法都不苟同。

在國際溝通方面，吳釗燮表示，有關這方面都會跟理念相近國家保持密切溝通，相信台灣在這方面受到的支持無庸置疑。