圍台軍演「沒給結束日期」　路透：解放軍模擬封鎖台灣港口

▲解放軍未給出「聯合利劍-2024B」軍演結束的時間。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中國大陸解放軍東部戰區14日宣布展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演，目的是震懾台獨分裂勢力、維護國家統一。外媒指出，解放軍未給出軍演結束的時間，還有匿名消息人士透露，解放軍似乎正在模擬封鎖台灣北部、南部的港口，以及國際航道，並阻止外國勢力的介入。

根據《路透社》報導，解放軍東部戰區14日表示，將在台灣海峽及台灣北部、南部和東部周邊海域進行代號「聯合利劍-2024B」軍演，「此次軍演也是對台獨勢力分裂行徑的嚴厲警告，是維護國家主權和國家統一的合法且必要的行動。」

▲解放軍在台灣海峽及台灣北部、南部和東部周邊海域進行聯合利劍-2024B軍演。（圖／翻攝 中國海警、東部戰區）



《路透社》指出，台灣自總統賴清德的國慶日演說後，就一直保持高度警戒，而這次解放軍演習沒有宣布任何實彈射擊或禁飛區域，也沒有公布結束日期。

台灣資深國安官員向《路透社》透露，中國似乎正在模擬封鎖台灣北部和南部的港口，以及國際航道，並阻止外國勢力的介入。

今年賴清德520就職演說後，解放軍東部戰區宣布於台島周邊展開「聯合利劍-2024A」演習；美方上週曾表示，中國沒有理由藉賴清德的國慶演講為藉口對台灣施加軍事壓力，而對於這次「聯合利劍-2024B」軍演，白宮目前尚未做出回應。