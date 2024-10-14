解放軍展開圍台軍演　陸委會譴責：無視我政府善意！

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

解放軍14日一早宣布展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演。對此，陸委會表示，強烈譴責中共無視我政府的善意，無視兩岸人民對於和平的渴望，倒行逆施採取危害區域海空域安全，破壞台海現狀，企圖侵犯我國家主權及威脅台灣人民生命財產安全的不理性行徑。

陸委會指出，面對中共近日進一步對台的政軍經等威脅，中華民國絕不退縮、更不會屈從，我國軍對於中共動態已予全程掌握、強化戰備，有保國衛民的充分準備，籲請國人安心。

▼解放軍宣布展開圍台軍演。（圖／翻攝微博《央視新聞》）



陸委會強調，中華民國的存在是客觀不容否認的事實，賴總統已在國慶演說中釋放善意，願與中共一起擔負維持台海和平的責任。

陸委會說，中共不放棄武力犯台、發起對台針對性軍演是對台海、印太區域安全情勢，乃至於全世界民主和平的公然挑釁。對岸蔑視國際法及聯合國憲章和平原則，已暴露其意圖主宰地緣政治、威脅國際秩序之事實，更印證其所謂全球安全倡議只是個謊言。

陸委會呼籲，國際社會應嚴正看待、團結抵禦專制極權陣營對全球民主社會的威脅；也奉勸北京當局早日認清兩岸互不隸屬現狀、停止窮兵黷武的霸權作為，回歸和平理性與台灣民選合法政府進行對話化解分歧。