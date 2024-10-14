配合利劍軍演！陸海警新路線「首次完整環台」　按一中原則管控執法

▲陸海警公布最新針對台灣周邊海域執法巡查路線圖 。（圖／翻攝 中國海警）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德雙十國慶演說強調兩岸互不隸屬，「北京無權代表台灣」，引起大陸方面反制。解放軍東部戰區今（14）日宣布在台灣周邊進行「聯合利劍-2024B」演習。大陸海警稍早也跟進宣布要實行台灣周邊海域執法巡查，並且公布路線圖「首次」繞行台灣一圈。

大陸海警局新聞發言人劉德軍表示，10月14日，海警2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊位台島周邊海域開展執法巡查，環台島巡航管控。「這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動。 ​​​」

回顧今年賴清德520就職演說後，解放軍東部戰區宣布於台島周邊展開「聯合利劍—2024A」演習。大陸海警局新聞發言人甘羽表示，5月24日，海警2304艦艇編隊位台島以東海域開展綜合執法演練。重點開展查證識別、警告驅離等科目訓練，檢驗聯合巡航、緊急處置能力。

當時釋出位置，大陸海警艦艇編隊位「台島以東海域」開展綜合執法演練，這是大陸海警船「罕見」現身台灣東部海域，當時只在台灣東部外海，沒有繞行。

對照本次「聯合利劍-2024B」演習新路線，大陸海警船「首次」完整繞行台灣周邊海域，不只在東部海域，甚至繞行宜花東、基隆周邊外海。

▲解放軍「聯合利劍－2024B」軍演範圍 。（圖／翻攝 東部戰區）

稍早，大陸解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，「10月14日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展『聯合利劍-2024B』演習。

李熹稱，將有艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

他強調，「這是對『台獨』分裂勢力謀『獨』行徑的強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」