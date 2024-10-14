以色列戰車「衝破聯合國基地」　古特瑞斯：恐構成戰爭罪

▲聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

聯合國13日證實，以色列的戰車衝破了駐守於黎巴嫩南部的聯合國維和部隊基地大門，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對此表示，這次事件違反國際法，很可能構成戰爭罪。

根據法新社報導，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）發布聲明指出，兩台墨卡瓦型坦克（Merkava）13日清晨摧毀了基地的大門並強行進入，隨後戰車離開並在距離基地約100公尺處發射砲彈。砲彈產生的煙霧飄入基地，導致多名聯合國人員感到不適，儘管他們佩戴了防毒面具，仍有15人需要接受治療。

以色列軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）表示，這次行動並非針對基地的攻擊，也沒有嘗試進入基地。他強調，戰車是在猛烈砲火下進行後援，目的是脫離險境並撤離傷兵，當時施放的煙幕是為了掩護受傷士兵撤退，行動對維和部隊並不構成直接威脅。

▲聯合國秘書長古特瑞斯。（圖／路透）



聯合國維和部隊有5名成員在最近一系列襲擊中受傷，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊將這些襲擊歸咎於以色列軍隊，並強調任何對維和部隊的蓄意攻擊，都違反了國際人道法和聯合國安全理事會第1701號決議；該決議授權聯合國在黎巴嫩南部部署維和部隊。

此外，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早向古特瑞斯喊話，要求將派駐黎巴嫩戰區的維和部隊撤離至安全地帶。

針對此次事件，古特瑞斯發表聲明，譴責針對聯合國維和部隊的攻擊，並重申聯合國部隊及其設施絕不能成為攻擊目標，「絕對不可以把聯合國駐黎巴嫩臨時部隊人員及其房舍當作目標。攻擊維和部隊違反國際法…可能構成戰爭罪。」