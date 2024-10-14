　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列戰車「衝破聯合國基地」　古特瑞斯：恐構成戰爭罪

▲▼ 聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）。（圖／路透）

▲聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

聯合國13日證實，以色列的戰車衝破了駐守於黎巴嫩南部的聯合國維和部隊基地大門，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對此表示，這次事件違反國際法，很可能構成戰爭罪。

根據法新社報導，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）發布聲明指出，兩台墨卡瓦型坦克（Merkava）13日清晨摧毀了基地的大門並強行進入，隨後戰車離開並在距離基地約100公尺處發射砲彈。砲彈產生的煙霧飄入基地，導致多名聯合國人員感到不適，儘管他們佩戴了防毒面具，仍有15人需要接受治療。

以色列軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）表示，這次行動並非針對基地的攻擊，也沒有嘗試進入基地。他強調，戰車是在猛烈砲火下進行後援，目的是脫離險境並撤離傷兵，當時施放的煙幕是為了掩護受傷士兵撤退，行動對維和部隊並不構成直接威脅。

▲▼ 聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）。（圖／路透）

▲聯合國秘書長古特瑞斯。（圖／路透）

聯合國維和部隊有5名成員在最近一系列襲擊中受傷，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊將這些襲擊歸咎於以色列軍隊，並強調任何對維和部隊的蓄意攻擊，都違反了國際人道法和聯合國安全理事會第1701號決議；該決議授權聯合國在黎巴嫩南部部署維和部隊。

此外，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早向古特瑞斯喊話，要求將派駐黎巴嫩戰區的維和部隊撤離至安全地帶。

針對此次事件，古特瑞斯發表聲明，譴責針對聯合國維和部隊的攻擊，並重申聯合國部隊及其設施絕不能成為攻擊目標，「絕對不可以把聯合國駐黎巴嫩臨時部隊人員及其房舍當作目標。攻擊維和部隊違反國際法…可能構成戰爭罪。」

ET快訊
「颱風灌飽」全台裝好裝滿！　10水庫蓄水率破99%
「殯葬界蔡依林」遭拍性愛片　角頭：她紅杏出牆
殯葬界蔡依林背景曝　18歲成「全台最年輕孝女白琴」
配合利劍軍演！陸海警公布新路線「首次環台」　繞行花東、基隆海
角頭手機藏多段性愛片　女友閨密、小弟女兒全入鏡
阿嬌爆復胖！演唱會「圓潤身材」瘋傳…陸網：甚至都懶得動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

乘客「1動作」惹怒空姐！　他錯愕喊冤：只是想再一杯

台灣海峽運輸「佔全球1／5」　美智庫：中斷將重創經濟

以色列戰車「衝破聯合國基地」　古特瑞斯：恐構成戰爭罪

北韓下令「8個砲兵旅」做準備　金與正：南韓將面臨災難

川普加州造勢　警方宣布逮捕附近持槍男性

華爾街日報：神秘無人機隊侵入美最大軍事區域

真主黨無人機襲擊！　以色列海法以南逾60人受傷

史上第一次！SpaceX星艦第5次試射　馬斯克嗨：發射台接住火箭了

南韓2警見持刀歹徒「丟下被害人落跑」遭解雇　法院：不許復職

快訊／北韓宣布：已向前線部隊下達「射擊準備」指示

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

快訊／國道3號深夜嚴重車禍！1車凹爛扭曲　2人頭顱破裂慘死

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

蕭敬騰婚禮甜吻Summer　曬「13.33克拉千萬鑽戒」：一生愛妳

乘客「1動作」惹怒空姐！　他錯愕喊冤：只是想再一杯

台灣海峽運輸「佔全球1／5」　美智庫：中斷將重創經濟

以色列戰車「衝破聯合國基地」　古特瑞斯：恐構成戰爭罪

北韓下令「8個砲兵旅」做準備　金與正：南韓將面臨災難

川普加州造勢　警方宣布逮捕附近持槍男性

華爾街日報：神秘無人機隊侵入美最大軍事區域

真主黨無人機襲擊！　以色列海法以南逾60人受傷

史上第一次！SpaceX星艦第5次試射　馬斯克嗨：發射台接住火箭了

南韓2警見持刀歹徒「丟下被害人落跑」遭解雇　法院：不許復職

快訊／北韓宣布：已向前線部隊下達「射擊準備」指示

花蓮振興券2天領取超過8成　10 ／18最後期限逾期不補發

快訊／台61漢寶路段追撞！油罐車重油傾瀉駕駛送醫　全線封閉中

明冷高壓來襲「雨最多地區曝」　周末變天2地濕答答

夏于喬氣餒哭了！　主演電影奪獎又入圍金馬「知道的人少之又少」

台積電跌5元至1040　指數翻黑跌逾20點

【本周夯星聞】汪建民56歲癌逝！　Dcard大書捲醜聞致歉退團

捷運藍線題材加持　台中市東區房屋比價效應再起

超好拍！2024桃園眷村文化節四大亮點一次看

「颱風灌飽」10水庫蓄水率破99%　專家樂：全台裝好裝滿

洋基公布G1先發人選！布恩力挺羅丹　美聯冠軍賽領軍出戰守護者

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

國際熱門新聞

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

北海道將初雪　今年恐重演雪蟲大爆發

27年沒請假！清潔員養出法官女兒：很感恩

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

警見持刀歹徒「丟下被害人落跑」遭解雇

星艦試射！馬斯克：發射台接住火箭了

台歌仔戲團大馬演出遭逮　劇團：溝通中

日本知名甜點店「改標重賣」過期巧克力！

北韓下令砲兵旅準備　金與正：南韓將面臨災難

真主黨無人機襲擊！　以色列海法以南逾60人受傷

華爾街日報：神秘無人機隊侵入美最大軍事區域

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

台海運輸佔全球1／5　美智庫：中斷將重創經濟

黃金比例評全球10大帥哥　羅伯派汀森只排第6

更多熱門

相關新聞

北韓下令砲兵旅準備　金與正：南韓將面臨災難

北韓下令砲兵旅準備　金與正：南韓將面臨災難

韓國放送公社（KBS）13日引述北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓8個砲兵旅已接獲指示，做好射擊準備，以便在南韓無人機再次越境時將其擊落。

真主黨無人機襲擊！　以色列海法以南逾60人受傷

真主黨無人機襲擊！　以色列海法以南逾60人受傷

美宣布：對以色列部署薩德反飛彈系統

美宣布：對以色列部署薩德反飛彈系統

哈瑪斯密謀911式襲以　向伊朗討5億美元

哈瑪斯密謀911式襲以　向伊朗討5億美元

聯合國駐軍第5人受傷！　接受手術取出子彈

聯合國駐軍第5人受傷！　接受手術取出子彈

關鍵字：

以色列黎巴嫩真主黨軍武國際軍武聯合國維和部隊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

殯葬界蔡依林遭逼強拍性愛片！角頭設局交往卻施虐

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝

北海道將初雪　今年恐重演雪蟲大爆發

陸生物科技公司集體中毒　已7死4傷

游鴻明愛女戀醫三代　一起去台大讀書

陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

快訊／中共圍台軍演破200萬人觀看直播！

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」

樂天12520人進場　大老闆澄清賣

蕭敬騰世紀大婚剛結束　詹仁雄爆「酒醉跌倒送醫」

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面