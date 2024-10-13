罷樑案不通過！　羅智強讚大快人心：林右昌要不要為失敗負責？

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案今(13日)進行投票，稍早開票結果，不同意8萬6014票，大於同意票6萬9934票，罷樑團體宣布失敗。對此，國民黨立委羅智強表示，大快人心，民進黨慘敗，颱風天還在搞罷免的林右昌，要不要為失敗負責，辭去民進黨秘書長？大日和NET佔基隆市財產，第一跳出來力挺NET的民進黨副總統蕭美琴，要不要道歉？

回顧日前，服飾品牌NET因基隆東岸商場產權問題，與基隆市政府槓上，成為罷樑導火線，當時副總統蕭美琴曾發文表示自己穿20年NET，幾乎能自稱代言人，外界質疑是否有聲援意圖。而前基隆市長林右昌在投票日前，多次發出千字文，自曝「罷樑心聲」，更拿出政績與謝國樑比較，遭到國民黨批評民進黨就是罷免的「幕後黑手」。

對此，在謝國樑罷免案確定不通過後，羅智強表示，大快人心，基隆贏了、民進黨慘敗、林右昌下台、蕭美琴道歉。



羅智強表示，不同意罷免票過半，民進黨確定輸了，颱風天還在搞罷免的林右昌，要不要為失敗負責，辭去民進黨秘書長？大日和NET佔基隆市財產，第一跳出來力挺NET的民進黨副總統蕭美琴，要不要道歉？

▼基隆市長罷免案，林右昌現身投票。（圖／記者郭世賢翻攝）