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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳藍一周後將修《選罷法》　王鴻薇斥：目前總質詢無法處理法案

▲▼立委王鴻薇舉行 爆國策顧問呂子昌涉嫌洗錢 要求全面金檢 記者會 台東縣議員潘貴蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案今（13日）登場，下午4時投票結束。傳出國民黨立法院黨團幹部私下預告，預計選後一周開始推動已逕付二讀的《選罷法》修法版本，於本會期完成三讀，避免罷免手段被惡意政治操作。國民黨團副書記長王鴻薇對此駁斥，目前正在總質詢，沒有辦法處理任何的法案，所有相關的法案都要在總質詢之後，才可能再做提案修正。

對於傳出藍營擬選後一周啟動《選罷法》修法，王鴻薇強調，事實上選罷法是在上個會期已經逕付二讀，所以這個會期並沒有在委員會提案或修法。

不過，王鴻薇也感嘆，其實在台北、台中還有在新北的部分國民黨籍的立委，確實已經都被青鳥鎖定，包含她自己本身的選區，也已經開始有人醞釀罷免提案，一刻都不能掉以輕心。

王鴻薇說，在台中的部分「走得更前面」，甚至已經在做第一階段的聯署書的收集，這些都是非常扯的事情，因為現在立委的任期還不到一年，但竟然就已經可以發動第一階段的連署，而罷免藍委的對象就是台中市三位新進藍委，壓根就是政治報復。

王鴻薇也透露，直接上綱到所謂的「盧系立委」，實質上是劍指2028，做一個提前的2028的總統選舉的前哨戰，真的是勞民傷財又浪費社會資源。
 

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