102死墜機「又找到4具遺體」！印度軍人冰封56年　終於回家了

▲印度軍方尋獲56年前墜機事故的4具遺體。（圖／翻攝自Facebook／IADN Centre）



記者吳美依／綜合報導

印度空軍（IAF）一架飛機1968年墜毀喜馬拉雅山區，機身殘骸及102名乘客一度不知所蹤，直到近年才被陸續發現，如今又有4具遺體被找到，陸軍技師查理安（Thomas Cherian）也在遇難的56年8個月之後，終於被送回家鄉安葬。

1968年，印度空軍一架AN-12，飛至喜馬拉雅山區的「羅唐山隘」（Rohtang pass）時，突然從雷達上消失，儘管調查研判，可能是因為天氣惡劣而墜毀，飛機與102名乘客的真正命運，多年以來都是謎團。

由於結冰地形與惡劣天氣，使得搜救工作極其困難，直到2003年開始，當局才陸續尋獲13具遺體與飛機殘骸。10月初尋獲的4具遺體就包括陸軍技師查理安，他在達卡冰河（Dhaka glacier）附近被發現，透過制服名牌與口袋裡的文件確認身分，3日被送回家鄉安葬。

The remains of Mr.Thomas Cheriyan, an Indian Army Soldier who died in a 1968 plane crash, were recovered 56 years after the tragic incident.

He was on board an Indian Air Force AN-12 aircraft that crashed over the Rohtang Pass in Himachal Pradesh.#IAF #Jaihind pic.twitter.com/0bV3dNtR1H — कर्णन (കർണ്ണൻ) (@Karnnan2255) October 3, 2024

查理安在家裡5個孩子裡面排行老二，失蹤時年僅22歲，首次被派往喜馬拉雅山區的列城（Leh），未料遇劫。弟弟湯瑪斯表示，儘管失去哥哥的傷痛永遠不會消失，但這個消息傳回家裡時，感覺就像「56年來的窒息感突然不見，我終於能夠再次呼吸。」不過，父母分別在1990年和1998年去世，直到最後一刻，都還掛念著失蹤兒子的消息。

最新搜索行動是由印度陸軍步兵團「多格拉聯隊」（Dogra Scouts）及「提朗加山區搜救隊」（Tiranga Mountain Rescue）合作，透過衛星影像、Recco雷達及無人機執行。這種雷達能夠探測20公尺積雪中的金屬物體，藉此找到了飛機殘骸及一些遺體。