102死墜機「又找到4具遺體」！印度軍人冰封56年　終於回家了

▲印度軍方尋獲56年前墜機事故的4具遺體。(圖/翻攝自Facebook/IADN Centre)



記者吳美依/綜合報導

印度空軍(IAF)一架飛機1968年墜毀喜馬拉雅山區,機身殘骸及102名乘客一度不知所蹤,直到近年才被陸續發現,如今又有4具遺體被找到,陸軍技師查理安(Thomas Cherian)也在遇難的56年8個月之後,終於被送回家鄉安葬。

1968年,印度空軍一架AN-12,飛至喜馬拉雅山區的「羅唐山隘」(Rohtang pass)時,突然從雷達上消失,儘管調查研判,可能是因為天氣惡劣而墜毀,飛機與102名乘客的真正命運,多年以來都是謎團。

由於結冰地形與惡劣天氣,使得搜救工作極其困難,直到2003年開始,當局才陸續尋獲13具遺體與飛機殘骸。10月初尋獲的4具遺體就包括陸軍技師查理安,他在達卡冰河(Dhaka glacier)附近被發現,透過制服名牌與口袋裡的文件確認身分,3日被送回家鄉安葬。

The remains of Mr.Thomas Cheriyan, an Indian Army Soldier who died in a 1968 plane crash, were recovered 56 years after the tragic incident.

He was on board an Indian Air Force AN-12 aircraft that crashed over the Rohtang Pass in Himachal Pradesh.#IAF #Jaihind pic.twitter.com/0bV3dNtR1H