　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

102死墜機「又找到4具遺體」！印度軍人冰封56年　終於回家了

▲▼56年謎團！102死墜機「又找到4具遺體」　印度軍人回家了。（圖／翻攝自Facebook／IADN Centre）

▲印度軍方尋獲56年前墜機事故的4具遺體。（圖／翻攝自Facebook／IADN Centre）

記者吳美依／綜合報導

印度空軍（IAF）一架飛機1968年墜毀喜馬拉雅山區，機身殘骸及102名乘客一度不知所蹤，直到近年才被陸續發現，如今又有4具遺體被找到，陸軍技師查理安（Thomas Cherian）也在遇難的56年8個月之後，終於被送回家鄉安葬。

1968年，印度空軍一架AN-12，飛至喜馬拉雅山區的「羅唐山隘」（Rohtang pass）時，突然從雷達上消失，儘管調查研判，可能是因為天氣惡劣而墜毀，飛機與102名乘客的真正命運，多年以來都是謎團。

由於結冰地形與惡劣天氣，使得搜救工作極其困難，直到2003年開始，當局才陸續尋獲13具遺體與飛機殘骸。10月初尋獲的4具遺體就包括陸軍技師查理安，他在達卡冰河（Dhaka glacier）附近被發現，透過制服名牌與口袋裡的文件確認身分，3日被送回家鄉安葬。

查理安在家裡5個孩子裡面排行老二，失蹤時年僅22歲，首次被派往喜馬拉雅山區的列城（Leh），未料遇劫。弟弟湯瑪斯表示，儘管失去哥哥的傷痛永遠不會消失，但這個消息傳回家裡時，感覺就像「56年來的窒息感突然不見，我終於能夠再次呼吸。」不過，父母分別在1990年和1998年去世，直到最後一刻，都還掛念著失蹤兒子的消息。

最新搜索行動是由印度陸軍步兵團「多格拉聯隊」（Dogra Scouts）及「提朗加山區搜救隊」（Tiranga Mountain Rescue）合作，透過衛星影像、Recco雷達及無人機執行。這種雷達能夠探測20公尺積雪中的金屬物體，藉此找到了飛機殘骸及一些遺體。

 
ET快訊
台北房「總價近5千萬」年輕帥哥豪買！他收名片見公司名懂了
女星控黃健瑋性侵怕到吐！　圈內友卻回「沒人信妳」
《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原照」他痛哭：是我想像
校護偷吃人夫！　摩鐵激戰嬌喊：明天換我騎你
黃小柔結婚10年重拍婚紗照！　「大開深V」牽手老公

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

越共總書記會中國總理李強　提議更好地解決南海分歧

102死墜機「又找到4具遺體」！印度軍人冰封56年　終於回家了

拜登賀錦麗鬧不合？　專家：他被逼退選後「故意破壞」賀錦麗競選

中國地溝油成「再生燃料」　日美企業瘋搶

AI取代人工！最新調查「9大行業裁員」排名曝光　科技業砍最兇

小姨子偷吃姊夫4個月「妄想上位」！　親姊1句話她秒被甩

「陰莖骨折」啪一聲痛爆！　專家點名3種愛愛體位要小心

驚天大爆炸！恐怖畫面曝　車臣4人死亡

聯合國駐黎巴嫩維和部隊第5人受傷　接受手術取出子彈

美民宅冰箱驚見「人頭、斷手」　一查是前屋主16歲失蹤女兒

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

Jessi目睹18歲男粉遭毆打　「趁亂走掉」澄清：不認識施暴者

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

屏東KTV鬥毆釀1死3傷　海陸中士遭陸軍士兵砍亡

日H級網美macca狂晃超兇身材　來台玩交友軟體...公開理想型

越共總書記會中國總理李強　提議更好地解決南海分歧

102死墜機「又找到4具遺體」！印度軍人冰封56年　終於回家了

拜登賀錦麗鬧不合？　專家：他被逼退選後「故意破壞」賀錦麗競選

中國地溝油成「再生燃料」　日美企業瘋搶

AI取代人工！最新調查「9大行業裁員」排名曝光　科技業砍最兇

小姨子偷吃姊夫4個月「妄想上位」！　親姊1句話她秒被甩

「陰莖骨折」啪一聲痛爆！　專家點名3種愛愛體位要小心

驚天大爆炸！恐怖畫面曝　車臣4人死亡

聯合國駐黎巴嫩維和部隊第5人受傷　接受手術取出子彈

美民宅冰箱驚見「人頭、斷手」　一查是前屋主16歲失蹤女兒

快訊／金門復國墩釣客失足落海！　命危送醫搶救中

台北房「總價近5千萬」年輕帥哥豪買！他收名片見公司名懂了

那那大師二度開唱「穿空姐裝辣翻」！　嘉賓吐心聲：要有很大勇氣

SM宣布「爭議成員承漢歸隊」　RIIZE元彬代替道歉⋯韓網輿論又炸了

海巡署回應海防問題　持續強化無人機監控與民力合作

越共總書記會中國總理李強　提議更好地解決南海分歧

九族文化村秋季限定部落花季登場　11／24前假日下載憑證享優惠

女星控黃健瑋性侵怕到吐！　圈內友卻回「沒人信妳」：多人指控比較可信

台中婦摔進住家旁5米深水溝　警消出動12人搶救

五月天阿信暴雷了！　為了劉若英「確定缺席蕭敬騰婚禮」

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

國際熱門新聞

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

台歌仔戲團大馬演出遭逮　劇團：溝通中

27年沒請假！清潔員養出法官女兒：很感恩

泰妹子到銀行存定存　4年後帳戶消失

4狠心子女奪財產 ！年邁夫妻檔憤輕生

UCLA教授流落街頭：薪水付不起房租

特斯拉起火「車門打不開」韓30歲男被活活被燒死

AI取代人工！9大行業裁員排名曝光

驚天大爆炸！　車臣4人死亡

小姨子偷吃姊夫「妄想上位」！親姊1招秒被甩

男想救病妻！DNA檢測驚揭是親兄妹崩潰

機車3貼「鑽車縫」慘烈失誤2死1命危

搶劫報案沒用　英警「翹班忙做愛」

更多熱門

相關新聞

保五總隊小隊長失聯2天！警搜索鹽水溪

保五總隊小隊長失聯2天！警搜索鹽水溪

保五總隊一名51歲的吳姓小隊長，疑似因家庭糾紛而心情不好，10日凌晨未帶手機、鑰匙及錢包就離家出走，至今仍下落不明。台南市消防局獲報後，立刻出動大批人力並通報消防局協助搜救，但仍未找到吳姓小隊長。

手機偵測撞擊報案　一查是墜機5人全罹難

手機偵測撞擊報案　一查是墜機5人全罹難

即／高雄男登壽山失蹤1夜！今尋獲已身亡

即／高雄男登壽山失蹤1夜！今尋獲已身亡

土耳其F-16表演失控！突朝觀眾暴衝

土耳其F-16表演失控！突朝觀眾暴衝

台中火警3人遺體燒到難辨識　檢不排除解剖

台中火警3人遺體燒到難辨識　檢不排除解剖

關鍵字：

墜機印度空軍喜馬拉雅山遺體搜救

讀者迴響

熱門新聞

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

國3死者身分曝！街頭藝人收工遇劫　他南下赴廟會慘死

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

即／蔡英文深夜突發聲：我已經啟程

又是陸軍333旅！海陸隊員臟器外露亡　屏東4個月2軍人慘死

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員痛回1句

竹北健身教練虐童　鄉民私刑正義砸店

詐10億帶全家來台　他爽開5間公司

更多

最夯影音

更多

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面