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美墜機5死！手機偵測撞擊報案　警消到場尋獲「飛機殘骸」

▲▼ 美國卡塔利娜機場（Catalina Airport）。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲卡塔利娜機場就在島中央山頂上，擁有一條約914公尺長的跑道。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州附近的聖卡塔利娜島（Santa Catalina Island）8日發生墜機事件，已知起飛不久後便墜毀，造成5人死亡。洛杉磯郡治安部門透露，墜機發生後，警方收到從手機發出的911緊急通知，通報手機用戶遭受撞擊可能受傷，在動員人力前往GPS座標地點之後，發現飛機殘骸。

NBC NEWS、洛杉磯時報等報導，失事的雙引擎Beechcraft 95小型飛機事發前先從聖莫妮卡機場（Santa Monica Airport）起飛，順利抵達卡塔利娜機場（Catalina Airport），但8日晚間8時左右從卡塔利娜機場升空後不久墜毀。這起事件導致機上5名成年人死亡。

洛杉磯郡治安部門透露，該單位在聖卡塔利娜島阿瓦隆（Avalon）的據點收到從手機發出的911緊急通報，告知手機用戶遭受撞擊且可能受傷，並提供GPS座標。警方隨即組成搜救小組，集結警消搜救人員出動，並在卡塔利娜機場以西約1.6公里處發現飛機殘骸。已知發出緊急通報的手機用戶就是機上人員之一。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）透過聲明表示，將對這起墜機事故進行調查，要求雷達數據、天氣資訊、維護紀錄、機師醫療紀錄等資料，初步調查報告將在30天內公布。

聖卡塔利娜島是海峽群島的一部分，位在加州南部外海，卡塔利娜機場就在島中央山頂上，擁有一條長約914公尺的跑道。

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