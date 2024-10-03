台中火警3人遺體燒到難辨識...檢不排除解剖　疑電線走火釀禍

▲台中3死火警，檢方今日會同法醫相驗，但3名死者遺體燒損嚴重，無法辨認。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中西屯區某沙發工廠昨日清晨大火，奪走郭姓負責人妻子、兒子以及姪子3條人命。檢警今日會同法醫進行相驗，家屬進入冰櫃檢視，見遺體大多難以辨識，哀慟不已，當場淚崩。據了解，火警起因不排除是電線走火導致，詳細情況仍待釐清。檢方則說，因遺體燒損嚴重，將複驗，不排除解剖。

台中地檢署今日下午13時，由檢察官林彥良會同法醫、家屬到場，進入冰櫃查看。檢方說，因遺體燒損嚴重、難以辨識，為求慎重，檢察官另訂期日複驗，並評估是否進行解剖，以確認遺體身分，釐清死亡原因。

有親友說，昨天事發在清晨5點多，應該都還在熟睡當中，加上火勢一定來得又急又快，就這樣一次走3條人命，讓人無法接受。家屬說，郭姓負責人逃出後，一度還想回去救人，才導致吸入濃煙、灼傷，廠房內其中一人倒臥在廚房，疑似是想找取水源，卻天人永隔。

回顧案情，台中消防昨日5時許接獲通報，立即派遣30輛各式消防車、84名消防員到場搶救，現場為2層樓鐵皮建築竄出火煙，火勢在7時14分控制、9時1分熄滅。現場燃燒面積約2000平方公尺，該工廠郭姓負責人在第一時間逃出，被送到台中榮總，但是郭妻、郭子以及姪子不幸罹難，起火原因仍待調查釐清。