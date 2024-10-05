土耳其F-16表演失控！突朝人群下墜　飛行員急拉機頭拯救數十人

▲飛機突然朝地面人群下墜，嚇壞眾人。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

土耳其阿達納（Adana）10月2日至6日舉行航空節Teknofest，然而1架F-16C卻在飛行表演時，出現失誤，導致飛機突然朝地面人群快速下墜。就在飛機差點要撞上觀眾時，飛行員緊急拉起機頭，才免除一場災難。

根據土耳其媒體odatv報導，土耳其單機特技飛行表演隊SoloTürk參與了舉辦於阿達納的飛行盛事，並在航空節上進行特技表演以歡迎觀眾。當時1架F-16C在空中表演，沒想到卻突然往低處下墜，極度靠近地面人群，差點就要「墜機」撞上無辜民眾，嚇得觀眾紛紛尖叫逃竄。

所幸飛行員當下立刻就拉起機頭，並重新提升飛行高度，避免了一場意外發生。事後這架F-16C也立刻降落於軍事基地進行檢查。

報導指，F-16C疑似是控制系統故障，才會突然降低高度「朝人群暴衝」，所幸當下飛行員立刻拉起機頭，拯救了地面數十人和自己的性命。