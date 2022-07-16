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7／16-17希望廣場屏東週　在地檸檬原汁+急速冷凍石斑上市

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府及屏東縣農會於7月16日至17日二天在台北希望廣場辦理屏東農漁畜產品推廣行銷活動，集結了屏東縣優質美味農漁畜產品，帶來屏東產地直送新鮮、料理百搭好物的檸檬，以及急速冷凍保持新鮮美味的石斑魚；今(16)日在希望廣場舞台區還有料理秀及限量優惠券發送，歡迎民眾參與。

今天上午11點將由屏東縣政府農業處處長鄭永裕及二和珍師傅於希望廣場舞台區進行檸檬塔西點料理秀，展售區將由天然舖子二和珍攤位限量開賣紅藜香蕉磅蛋糕與檸檬塔，同日下午1點由鄭處長及廚藝競賽屢獲銀牌佳績的詹智雄主廚，倆人將使用參展屏東週漁友所提供的急速冷凍石斑魚產品，進行美味石斑魚料理秀及試吃品發放。

屏東縣政府表示，屏東縣為全台檸檬最大產區，主要產區為高樹、竹田、九如、鹽埔等地，種植面積約1812公頃，居全台之冠，一年四季皆能生產，得天獨厚的地理環境，讓檸檬酸度及香氣十足，直接榨汁喝出原始的香氣，富含維生素C，為養顏美容族群之愛好果品。

屏東海岸線長146公里，氣候、水質特別適合發展養殖漁業，縣內優質水產品配合產銷履歷驗證及具HACCP及ISO22000之水產加工廠加工分切、包裝，以確保消費者食用安全，另在新鮮度上，石斑魚產品在漁撈後全面低溫進加工廠處理，並以零下30℃急速冷凍保存，維持石斑魚最佳風味。

活動期間兩天在服務台發送限量檸檬原汁、石斑魚產品套組的優惠卷，並加碼推出限量兌換「屏東好物保鮮袋」活動，同時購買屏東石斑魚產品任一套組以及夏日美日C檸檬原汁組合即可兌換一份屏東好物保鮮袋，兌換數量有限，換完為止。

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