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1200度的滋味！花蓮大西瓜希望廣場開賣　推出「買瓜送刮」

▲花蓮大西瓜開幕記者會，結合各攤位促銷，並推出買瓜送瓜活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮大西瓜開幕記者會，結合各攤位促銷，並推出買瓜送瓜活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

夏天到來，花蓮大西瓜開採販賣囉！花蓮大西瓜口感脆又甜，花蓮縣政府將於5月13日協同縣內農會在台北希望廣場舉辦花蓮大西瓜開幕記者會，現場邀請型男主廚黃米澤為民眾示範西瓜料理，同時結合希望廣場各花蓮攤位辦理促銷活動，共同推廣全台最好吃的花蓮大西瓜。
 
花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮大西瓜蘊藏了1200度的熟成滋味。而1200度指的是花蓮大西瓜從定植到瓜熟蒂落，所大約需要吸收的日照溫度總數，以每日均溫20度推算，育成期約需60天，相較西部只需要大概40天的熟成期，花蓮大西瓜經過了2個月左右的育成期，獲得了充足的「1200度溫度」，在長時熟成的環境下，也呈現出有別於其他地方的飽滿口感。加上來自秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪、花蓮溪等溪流沖刷，所帶來豐沛養分的河床砂礫地，成就了花蓮大西瓜碩大與沙、脆、甜的獨特風味。

▲花蓮大西瓜開幕記者會，結合各攤位促銷，並推出買瓜送瓜活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮各區瓜農栽種的知名西瓜品牌。
 
花蓮大西瓜栽種品種主要為「華寶西瓜」，是花蓮縣的「綠鑽」，平均每顆約重25至28台斤，且第一期花蓮西瓜大約在5月中、下旬開始上巿，產期約1個月。「華寶西瓜」熟成需達累積溫度千度左右，因此每年花蓮縣盛產的大西瓜會自炎熱的南區玉里鎮開始上巿，緊接著是中區瑞穗鄉、鳳林鎮，最後由北區壽豐鄉壓軸。

農業處長陳淑雯說明，今年花蓮縣政府推出買瓜送刮的活動，和花蓮縣政府花蓮大西瓜DM上合作的農會、農友，購買一顆西瓜即贈送活動刮刮券，可刮中花蓮農遊、花蓮精品禮盒、有機好米及當季農產品等好禮；另外縣府亦輔導縣內各產區農會辦理展售試吃活動，除了台北希望廣場外，民眾可以在活動期間至海山捷運站、板橋農會等地試吃或購買花蓮大西瓜，品嚐一年一度的夏季限定好滋味！
 

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