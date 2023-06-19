新北綠竹筍脆甜屢獲佳績　連續5周假日希望廣場展售

▲新店區陳能恭（右2）榮獲全國產銷履歷組筍王。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局以「新北健康三寶」推廣綠竹筍產業，輔導各產區筍農積極參加區級、市級及全國優質安全綠竹筍評鑑，榮獲全國有機組、產銷履歷組筍王，也刷新去年得獎紀錄，屢獲佳績。昨（18日）於台北希望廣場由副市長陳純敬頒贈賀匾予區級、市級及全國綠竹筍評鑑競賽獲獎筍農，鼓勵農友持續爭取佳績。

今年度新北筍王爭霸戰於6月12日舉辦，今年共有16區90位農友參賽，經過緊張刺激的評鑑，最後由新店區的張慶隆農友榮獲2023新北筍王，另外三峽區朱柏榮榮獲全國有機組筍王、新店區陳能恭榮獲產銷履歷組筍王，18日陳副市長於台北希望廣場頒贈賀匾予新北市7區綠竹筍冠軍、市級評鑑27個獎項，以及全國冠軍獲獎農友，鼓勵持續爭取佳績。

▲新店區張慶隆（右）農友榮獲2023新北筍王。

除筍王頒獎外，現場也有新北綠竹筍暨青農優質農特產品展售會，新北綠竹筍及各項優質農特產很快就搶購一空。當日沒有搶購到的朋友也不用擔心，即日起至7月23日每周六、日，在台北希望廣場皆有舉辦新北健康三寶綠竹筍展售會，歡迎到場選購新北各產區直送新鮮綠竹筍。另外，八里、五股、深坑及平溪等農會自7月8日起陸續推出「健行賞竹挖筍，共感綠竹魅力」小旅行活動，讓民眾體驗田間採筍的樂趣，詳細遊程及報名資訊，可關注臉書粉絲團「新北市農業局-稼日蒔光」。

今年度新北筍王及美筍王雙料冠軍新北新店區張慶隆表示，家裡四代務農，種植綠竹筍也有40餘年了，他的田間管理少用農藥化肥除草，用心耕耘及適時調整更耕種方法，最終獲得肯定，希望大家都吃到自家天然、健康、清涼的綠竹筍。另外，6月17日評鑑出爐的有機組全國筍王由新北三峽區朱柏榮農友獲得，他表示，從小就跟著父母栽種綠竹筍，身為家中長子，年輕時外出從商肩負起家中經濟重任，直至退休才返鄉種植綠竹筍，2016年起加入綠竹筍有機產銷班，由原先慣行農法漸進式改為有機驗證，才發現使用有機栽培，不僅能善待土地，也能種出好品質的綠竹筍，提供給消費者食用。

▲新北市是全國綠竹筍最大產區，年產量達1萬2000多公噸。

產銷履歷組全國筍王由新北新店區陳能恭農友獲得，其表示家種植綠竹已有近50年經驗，自己退伍回來就開始繼承家業，要生產好吃的綠竹筍沒什麼訣竅，用愛心、耐心和平常心，在土地、栽培管理和施肥等方面全心經營，謝謝各級綠竹筍評鑑賽事讓他不斷追求卓越。

副市長陳純敬表示，新北市是全國綠竹筍最大產區，年產量達1萬2000多公噸，其中以三峽、五股及八里等區的產量最大，也最著名，也由於地理位置及當地氣候的不同，各產區發展出各具特色的綠竹筍，從端午節前後到夏至期間，進入的盛產期，是品嚐綠竹筍的最佳時期，歡迎大家來新北品嚐最對時的綠竹筍。無法到現場選購的民眾也不用擔心，農業局整合許多線上平台包括各產區農會，提供民眾線上選購，相關購買資訊，可至「新北市農業局」網站查詢或逕洽各農會供銷部詢問。

▲即日起至7月23日每周六、日，在台北希望廣場皆有舉辦新北健康三寶綠竹筍展售會。