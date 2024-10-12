搬新家發現「鄰居門窗全封死」！一票人狂勸：趕快搬走

▲大陸有許多人買房子給親人骨灰居住。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

俗話說遠親不如近鄰，一般民眾都希望搬新家後，能與鄰居打好關係、互相照應。有網友在Threads上自稱自己剛搬新家，想與鄰居認識，卻看到樓下鄰居把門和窗都封住了，急問大家是什麼原因？許多人在底下解答，勸他趕緊搬家，「就是給往生者或冥婚者（不在世）居住的。」

一名網友近日在Threads上發文，自稱剛搬新家，沒想到樓下鄰居把門和窗都封住了，「和爸媽說了後他們讓我快點搬走，請問這到底是為什麼啊，有人知道嗎？」底下有不少人解答，同時勸他趕緊搬走，「人稱骨灰房，和凶宅本質不同。本來就是給往生者或冥婚者（不在世）居住，儀式和法事做完後就會將門窗完全封死，永不見日」、「敬勸，搬走後再問」、「上網查看地址是否凶宅」、「裡面住骨灰。」

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此外，也有不少網友揪出原PO應該是在網路上盜圖，以此獲取高流量，加上文章用語「剛搬來這個『小區』想認識一下鄰居」，小區非台灣用法，骨灰房也非台灣習俗，紛紛在留言區揭發他，「在中國房子？台灣不會說小區」、「盜圖唬爛文」、「感覺是拿網路的圖騙流量，這個人的主頁…就…」、「小區？ 支語警察大隊要來出征了」、「中國嗎？台灣沒有小區，也沒聽過這種習俗。」

據陸媒報導，大陸一、二線大城市，由於墓地價格、管理費飆高、租期短等「天價墓地」，不少民眾轉而購買位置較偏僻、單價便宜的社區買房子，專門用來安置骨灰盒，隨後封死門窗，避免陽光照入，因此才出現這種「骨灰房」。

▲網友發現原PO疑似上網盜圖。（圖／ 翻攝Threads）

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