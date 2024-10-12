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美國5種「超稀有硬幣」拿到1枚原地退休！　拍賣價上看2千萬美元

美國5種超稀有硬幣曝光　拿到一枚直接「財富自由」

▲美國流傳5種超稀有硬幣，其中1849年花冠頭金幣20美元雙鷹拍賣價格可能在1000萬至2000萬美元之間。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

在早年社會中，其實收集郵票、硬幣可以說是一種全民運動，許多人想方設法取得各種早年的郵票、硬幣。如今有報導指出，其實在美國社會中流傳著「5種」超稀有硬幣，這些硬幣的身價之高，甚至只要拿到一枚，持有者幾乎就是直接財富自由、原地退休。

根據《Go Banking Rates》報導指出，首先要介紹的是銀流髮美元（Silver Flowing Hair Dollar），這是美國聯邦政府於1794年首次鑄造的美元硬幣，由90%的銀和10%的銅製成，正反兩面分別刻有自由女神和鷹的圖案。2013年時，一枚1794年的銀流髮美元在拍賣中售出1000萬美元。

美國5種超稀有硬幣曝光　拿到一枚直接「財富自由」

▲銀流髮美元（Silver Flowing Hair Dollar）。（圖／翻攝自維基百科）

其次是1933年雙鷹金幣（1933 Double Eagle Gold Coin），這款硬幣雖然不像其他稀有硬幣那麼古老，且當初鑄造超過40萬枚，但大多數硬幣被熔毀，據悉僅剩不到15枚流傳於世。其中一枚在先前的拍賣中以759萬美元成交。

美國5種超稀有硬幣曝光　拿到一枚直接「財富自由」

▲1933年雙鷹金幣（1933 Double Eagle Gold Coin）。（圖／翻攝自維基百科）

第三個是1849年花冠頭金幣20美元雙鷹（1849 Coronet Head Gold $20 Double Eagle），這是一個據傳僅存一枚的罕見硬幣。1849年12月22日，鑄幣局曾鑄造兩枚，其中一枚保存在史密森學會，另一枚下落不明。若這枚硬幣奇蹟般出現在家族的收藏中，其拍賣價格可能在1000萬至2000萬美元之間。

美國5種超稀有硬幣曝光　拿到一枚直接「財富自由」

▲1849年花冠頭金幣20美元雙鷹（1849 Coronet Head Gold $20 Double Eagle）。（圖／翻攝自pcgs）

第四個是1822年金帽半鷹5美元（1822 Gold-Capped Bust $5 Half Eagle），是美國最稀有的金幣之一，如今僅存三枚，兩枚由史密森學會收藏，另一枚則屬私人收藏，且是三枚中保存最佳的一枚。估計在拍賣中價值超過800萬美元。

美國5種超稀有硬幣曝光　拿到一枚直接「財富自由」

▲1822年金帽半鷹5美元（1822 Gold-Capped Bust $5 Half Eagle）。（圖／翻攝自pcgs）

第五枚則是1913年自由女神頭V字鎳幣（1913 Liberty Head V Nickel），該款硬幣在美國歷史上具有特殊地位，這由查爾斯·E·巴伯（Charles E. Barber）設計。而且由於鑄幣局沒有記錄1913年生產過這款鎳幣，這些硬幣只有以「樣本」的形式留存於世，極為罕見且價值不菲，推估拍賣價格高達500萬美元。

美國5種超稀有硬幣曝光　拿到一枚直接「財富自由」

▲1913年自由女神頭V字鎳幣（1913 Liberty Head V Nickel）。（圖／翻攝自維基百科）

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