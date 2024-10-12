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想捐腎救病妻！DNA檢測「兩人是親兄妹」　男崩潰：我們有2個孩子

人夫想捐腎救病妻！DNA檢測「兩人是親兄妹」　他崩潰：我們有2個孩子

▲人夫為捐腎給病妻做了DNA檢測，意外發現兩人是親兄妹。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

愛人真的變成家人怎麼辦？國外有一名人夫與妻子結婚6年育有2個孩子，但妻子二胎產後生重病要換腎，他為了救妻子也做DNA檢測配對，怎料，結果出爐意外得知他和妻子是親兄妹；原來人夫出生後就被收養，沒想到愛上自己妹妹還結婚生子，在多方考量後，他們決定要維持現狀，把這個秘密帶進棺材裡。

近期國外有一名人夫在網路論壇「Reddit」訴苦，他和妻子結婚6年育有2個孩子，一直以來過著幸福美滿的生活，但妻子在生下小兒子後，發現生了重病，必須進行換腎治療；妻子的親友都不符合腎臟移植要求，人夫想要救妻子便抱著一絲希望進行HLA（人類白血球抗原）檢測。

HLA檢測不僅能確認患者能否與捐贈者的移植細胞產生反應，在國外也經常被用來做親子鑑定，而醫院通知人夫他與妻子匹配度「異常高」，他本來很開心能救愛妻，但醫師進一步說明，他與妻子有血緣關係，妻子是他的親妹妹，讓他簡直晴天霹靂，無法接受這個真相。

人夫表示，他出生沒多久就被收養，對親生父母的情況一無所知，8年前與妻子透過工作認識，相戀2年後結婚，並生下兩個孩子。他崩潰地說，「我不知道接下來要怎麼辦，她是我的妻子，也是我2個孩子的媽」，但妻子居然是自己的親妹妹，之後人夫決定保密，救病妻比較重要。

妻子從手術康復後，某天在研究家族遺產，人夫才決定告訴妻子他們是親兄妹的真相，且兩人也發現妻子的父親是人夫親生母親高中時的戀人，當時岳父應該對前女友懷孕一無所知，才會發生如今的狀況。不過夫妻倆決定對所有人保密，將這件事帶進棺材裡，繼續他們一直以來的幸福家庭生活。

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