10年輕男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

▲有10名男子年齡在19歲和20歲之間，他們為了刺激在生殖器注射壯陽藥結果發黑，集體就醫才發現陰莖有一半壞死必須割掉。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

為求刺激尋偏方下場慘了！馬來西亞有10名年輕男子為了性行為時更持久，紛紛在生殖器注射壯陽藥，結果還沒享受就已經嚴重發黑；一夥人到醫院急救，醫師發現他們的生殖器細胞壞死，必須割掉一半。這起駭人故事被一名護士分享到網上，引發熱烈討論。

綜合馬來西亞當地媒體報導，有一名護士在網上分享從值班醫師聽來的慘案，某天深夜2時許，值班醫師看到10名男子年齡介於19歲至20歲，集體就醫只因他們的生殖器壞掉了；醫師說他們承認注射某種壯陽藥在陰莖上，為了尋求更持久又刺激的性愛體驗。

經過醫師檢查後，10名男子都被留下，因為他們陰莖的生殖細胞有大部分都壞死，必須割掉一半的陰莖，讓護士聽了非常震驚；但意外的是，醫師解釋陰莖切掉一半後，並不會影響原本的功能，就是陰莖變短而已。對此，公開此故事的護士很納悶，「他們還那麼年輕，都還沒有結婚，為什麼要注射這種藥物？」

這起慘案曝光後，令廣大男性光是用看的就覺得「痛痛的」，紛紛表示，「切掉的一半只能丟垃圾桶了嗎？」、「看完這個故事不知道為什麼下面痛痛的」、「不敢想像耶」、「好險我很滿足了」、「才20歲就玩這麼大，差點就永遠玩不了了」。

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