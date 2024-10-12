特斯拉起火「車門打不開」　韓30歲男被活活燒死

▲南韓驚傳一起特斯拉火燒車事故，車主疑似逃命時車門打不開，喪生在後座。（示意圖非當事車／Pixabay）



圖文／CTWANT

全球有不少電動車愛好者，日前南韓京畿道驚傳一起特斯拉火燒車事故，男車主被發現喪生在後座；經當地警方調查，推斷男車主事發想逃命，但車門打不開只好跑到後座，最後仍活活被燒死。此事故導致外界質疑特斯拉的安全性，風向是認定門鎖設計有很大問題。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，10日下午5時45分左右，京畿道安城市一處路段，有一輛特斯拉自撞上路邊障礙物，隨即出現火燒車的狀況，嚇壞周遭民眾，立刻報警處理。火勢凶猛，當地消防隊派出20輛消防車、60名人員，花了數分鐘後成功將火勢撲滅；而車內後座有一名30歲男子已無生命跡象，酒測後確認他並非酒駕。

經過兩日調查後，當地警方推測，特斯拉男車主在自撞後仍有意識，起火點在車輛前方，他試圖逃離所以往後座移動，他想開起門鎖但車門始終打不開，最終才會在車裡活活被燒死。目前警方計畫要請國立科學搜查研究院，分析特斯拉車門鎖的運作機制，已釐清整起案件。

除此之外，警方檢查車內外環境，和調閱事故現場周遭的監視畫面，確認只有男車主受害，沒有其他傷亡人士；死者家屬也確認男子身分，他們萬萬沒想到加人會因為車子的安全裝置喪命。

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