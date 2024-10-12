張友驊逝世　彭華幹曝家屬「失聯」現況

▲同為政論節目名嘴，彭華幹（右）與張友驊（左）相識多年，也曾多度同台。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

69歲資深名嘴張友驊本月3日傍晚和妻子於台北市吳興街散步時不慎滑倒，被緊急送醫搶救，11日傳出不治消息。多次與張友驊同台、之前也曾去加護病房探視但遭拒絕的名嘴彭華幹，在受訪時表示自己也是透過新聞才知道張友驊去世，並表示「目前聯絡不上家屬」。

政論節目名嘴張友驊3日晚間和妻子於台北市吳興街散步時不慎跌倒，經搶救後雖恢復生命跡象，但仍處於昏迷狀態。11日晚間，資深媒體人陳琴富在臉書發文透露，上午到清大上課時接到訊息得知「張友驊走了」，讓他不捨告別「送友驊，兄弟走好」，間接證實張友驊過世消息。

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而據《三立新聞網》報導，另一名政論名嘴彭華幹在受訪時表示，自己看到新聞才知道張友驊去世，這個難過的消息讓他措手不及，目前也聯絡不上家屬。他說明：「友驊哥對外聯繫都是透過張太太，他們沒有小孩，事情發生後我們都不敢打擾，那天去醫院本來想說直接去找她，結果進不去，所以現在我也正在想辦法透過其他管道了解狀況。」

提到張友驊的後事安排，彭華幹表示會先想辦法連絡上張友驊太太，看能不能幫上忙，「真的很難過，上星期颱風天才發生的事，沒想到他這麼快就離開了，好震驚！」

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