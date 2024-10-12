　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

候鳥小燕鷗今年過境最多　蘇俊賓感謝各方合作改善育雛環境

▲桃園市副市長蘇俊賓視察桃園沿海小燕鷗復育棲息地復育情況。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

▲桃園市副市長蘇俊賓視察桃園沿海小燕鷗復育棲息地復育情況。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

今天是世界候鳥日，桃園市副市長蘇俊賓在臉書上分享今年桃園小燕鷗在桃園沿海棲地復育成果時強調，桃園市政府積極推動生態復育工作，跨局處與志工團隊、桃園市野鳥學會合作下，營造友善育雛環境，讓小燕鷗的數量創下歷年新高，曾單日觀察到364隻小燕鷗，感謝三方單位通力合作，展現出公私協力的最佳典範。

▲桃園市副市長今天在臉書上PO文桃園沿海小燕鷗復育情況。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

▲桃園市副市長今天在臉書上PO文桃園沿海小燕鷗復育情況。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

蘇俊賓臉書上PO文指出，小燕鷗每年四月中旬自澳洲、紐西蘭等地遷徙超過1萬公里抵達桃園沿海，進行求偶、繁殖及育雛等活動。作為台灣珍貴稀有第二級保育類鳥種，小燕鷗不僅是賞鳥愛好者眼中的稀客，也是公部門檢視環境維護成效的重要指標。

▲桃園沿海小燕鷗復育棲息地復育良好，圖為小燕鷗哺育幼雛。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

▲桃園沿海小燕鷗復育棲息地復育良好，圖為小燕鷗哺育幼雛。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

蘇俊賓提及，今年小燕鷗的觀測數據顯示，棲息地內小燕鷗的巢數達到185巢，雛鳥數量為181隻，單日最大隻數曾達到364隻，相較前兩年調查發現的數量均大幅提升，也繳出漂亮的成績單。

蘇俊賓表示，今年復育行動重點在於優化小燕鷗棲息地，尤其是竹圍漁港北岸、許厝港濕地、大潭區域及白玉海岸等區域，市府與志工團隊共同進行整地、架設圍籬、布置假鳥和設置庇護瓦等，幫助小燕鷗創造安全友善的繁殖環境。

▲桃園沿海小燕鷗復育棲息地，小燕鷗哺育幼雛。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

▲桃園沿海小燕鷗復育棲息地，小燕鷗哺育幼雛。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

此外，市府亦針對外來物種可能帶來的侵擾問題進行多重防範，特別是對流浪犬控制。在環保局與農業局合作下，運用CCTV監控設備追蹤流浪犬動態，並加強在棲地周邊的巡查、捕抓與宣導，以確保小燕鷗不受干擾。

蘇俊賓特別感謝桃園野鳥學會、環保局與農業局等單位通力合作，這是復育成果顯著提升的關鍵因素。未來，市府將持續透過多方合作，進一步保護改善小燕鷗棲息地，讓更多候鳥能夠安心在桃園沿海繁衍生息。

 【 更多新聞】

2023亞洲最塞城市！桃園六都最佳　市府：偏心左轉路暢計畫奏效

泰女人體運毒「吞食、塞肛門」藏150萬海洛因　下場超慘

現役軍人酒後盧小小！熊抱狂吻陌生女　糗態全都錄...這下慘了

 

 

ET快訊
林右昌表態明將投謝國樑罷免票　曝通關密碼「101010」
《黑白大廚》崔鉉碩25歲女兒超正！　昔參加女團選秀掀話題
「局部低溫探1字頭」時間點曝
快訊／新北市府廣場怪風吹落廣告看板　砸傷2女
快訊／國光流感疫苗變色！　10.8萬劑暫停使用
嘉義最大FB社團「嘉義綠豆大小事」一夜被滅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林右昌表態明將投謝國樑罷免票　曝通關密碼「101010」

候鳥小燕鷗今年過境最多　蘇俊賓感謝各方合作改善育雛環境

接見廖達琪　林佳龍：盼能帶領民主基金會持續拓展國際空間

張友驊「撞到腦部」導致離世？　妻子首發聲澄清：並非致死原因

國慶晚會後大巨蛋人工草皮遍布壓痕　遠雄：不影響場地平整

悼「文壇巨星」瘂弦辭世　蔣萬安：詩篇將繼續指引我們前行

英國憂激怒北京盼蔡英文延後訪問　蔡辦回應：會在適當時機去訪

定名「運動部」　牽涉7項修法下周四送行政院會拍板

和解飯不歡而散　黃國昌：政院不忍覆議預算卻忍心一毛不編

和解飯破局朝野陷僵局！　國民黨下一步曝：不可能無條件舉白旗投降

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

愛德華李曝錄《黑白大廚》常在放空XD　很怕在鏡頭前講韓文：只有小三生程度

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

陪女兒扮家家酒「演理髮師」　爸搞笑服務：第一次來嗎？

林右昌表態明將投謝國樑罷免票　曝通關密碼「101010」

候鳥小燕鷗今年過境最多　蘇俊賓感謝各方合作改善育雛環境

接見廖達琪　林佳龍：盼能帶領民主基金會持續拓展國際空間

張友驊「撞到腦部」導致離世？　妻子首發聲澄清：並非致死原因

國慶晚會後大巨蛋人工草皮遍布壓痕　遠雄：不影響場地平整

悼「文壇巨星」瘂弦辭世　蔣萬安：詩篇將繼續指引我們前行

英國憂激怒北京盼蔡英文延後訪問　蔡辦回應：會在適當時機去訪

定名「運動部」　牽涉7項修法下周四送行政院會拍板

和解飯不歡而散　黃國昌：政院不忍覆議預算卻忍心一毛不編

和解飯破局朝野陷僵局！　國民黨下一步曝：不可能無條件舉白旗投降

酒後搶搭計程車...2派人馬「當街上演全武行」　警方火速逮動手3人

全國學童盃足球賽　台東勇奪2座冠軍

明天收假「國道防7大易塞路段」　高公局：北上趁9時前出發

「理想混蛋」壓軸演出廣播金鐘　獻出新曲許願湊滿三金

尹馨《孔雀魚》兒子被霸凌淚訴：媽媽有臭味　口罩放玉蘭花除臭

想捐腎救病妻！DNA檢測「兩人是親兄妹」　男崩潰：我們有2個孩子

古林睿煬今年不一樣　林子偉談季後賽：我們不會認輸

林右昌表態明將投謝國樑罷免票　曝通關密碼「101010」

羅文裕宣布新身份！　竟被操到失眠「緊急喝雞精補氣」　

蔡明亮罵林書宇：沒看過體液嗎？　「女星遭噴滿臉」19年內幕曝光

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

政治熱門新聞

張友驊「撞到腦部」導致離世？　妻子首發聲澄清：並非致死原因

韓國瑜赴基挺謝國樑爆金句！　自嘲：他去選總統你才可以罷免他

24共機、10共艦擾台　逾越中線進入我中部、西南及東部空域

英國憂激怒北京盼蔡英文延後訪問　蔡辦回應：會在適當時機去訪

基隆明投票　謝國樑罷免理由與答辯一次看

蔣萬安宣傳無車日騎YouBike公然違規　交通局：已繳800元罰單

謝國樑罷免案明投票！ 通過門檻7萬7700票

不認賴清德談「中華民國論」　朱立倫轟忘本：自創「台灣民族論」

幕後／「和解飯」黃國昌一口都沒吃　麥玉珍講到「落淚」引此人關注

快訊／兩院和解飯「破局」？　韓國瑜、卓榮泰不發一語快閃走人

遭指稱「未提覆議是對原民仁慈」　卓榮泰罕見動怒：是誰在造謠？

國際評賴清德國慶演說溫和克制　發出「盼跟北京好好相處」訊號

「罷樑簡訊」全國廣發　柳采葳質疑：錢從哪裡來？電話誰給的？

京華城是否停工北院回函北市府「自行處理」　議員酸蔣萬安甩鍋失敗

更多熱門

相關新聞

8醫院放流水抗生素超標　蘇俊賓承諾三管齊下

8醫院放流水抗生素超標　蘇俊賓承諾三管齊下

針對行政院院會日前通過總額19億的「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，預計於114年正式啟動。桃園市副市長蘇俊賓8日表示，他於院會中提醒，抗生素對水體的污染可能透過食物鏈進一步影響日常生活，未同步考慮環境管理，恐將事倍功半！

龍元宮神龍重現　蘇俊賓力推設計導入宮廟

龍元宮神龍重現　蘇俊賓力推設計導入宮廟

全台最大紅龜粿粄模　發想人是文青副市長

全台最大紅龜粿粄模　發想人是文青副市長

桃市府環保農膜示範觀摩　蘇俊賓力推環境友善

桃市府環保農膜示範觀摩　蘇俊賓力推環境友善

2024桃園好棧　打造滿滿「桃園味」

2024桃園好棧　打造滿滿「桃園味」

關鍵字：

世界候鳥日小燕鷗棲息地復育蘇俊賓桃園野鳥學會

讀者迴響

熱門新聞

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

18歲粉在眼前被打！Jessi卻直接走掉

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

今天發錢了！32萬人可領3千元

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

小姊弟遭健身教練凌虐精神崩潰　檢警再逮1人涉案

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸

郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

更多

最夯影音

更多

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面