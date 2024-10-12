候鳥小燕鷗今年過境最多　蘇俊賓感謝各方合作改善育雛環境

▲桃園市副市長蘇俊賓視察桃園沿海小燕鷗復育棲息地復育情況。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

今天是世界候鳥日，桃園市副市長蘇俊賓在臉書上分享今年桃園小燕鷗在桃園沿海棲地復育成果時強調，桃園市政府積極推動生態復育工作，跨局處與志工團隊、桃園市野鳥學會合作下，營造友善育雛環境，讓小燕鷗的數量創下歷年新高，曾單日觀察到364隻小燕鷗，感謝三方單位通力合作，展現出公私協力的最佳典範。

▲桃園市副市長今天在臉書上PO文桃園沿海小燕鷗復育情況。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

蘇俊賓臉書上PO文指出，小燕鷗每年四月中旬自澳洲、紐西蘭等地遷徙超過1萬公里抵達桃園沿海，進行求偶、繁殖及育雛等活動。作為台灣珍貴稀有第二級保育類鳥種，小燕鷗不僅是賞鳥愛好者眼中的稀客，也是公部門檢視環境維護成效的重要指標。

▲桃園沿海小燕鷗復育棲息地復育良好，圖為小燕鷗哺育幼雛。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

蘇俊賓提及，今年小燕鷗的觀測數據顯示，棲息地內小燕鷗的巢數達到185巢，雛鳥數量為181隻，單日最大隻數曾達到364隻，相較前兩年調查發現的數量均大幅提升，也繳出漂亮的成績單。

蘇俊賓表示，今年復育行動重點在於優化小燕鷗棲息地，尤其是竹圍漁港北岸、許厝港濕地、大潭區域及白玉海岸等區域，市府與志工團隊共同進行整地、架設圍籬、布置假鳥和設置庇護瓦等，幫助小燕鷗創造安全友善的繁殖環境。

▲桃園沿海小燕鷗復育棲息地，小燕鷗哺育幼雛。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

此外，市府亦針對外來物種可能帶來的侵擾問題進行多重防範，特別是對流浪犬控制。在環保局與農業局合作下，運用CCTV監控設備追蹤流浪犬動態，並加強在棲地周邊的巡查、捕抓與宣導，以確保小燕鷗不受干擾。

蘇俊賓特別感謝桃園野鳥學會、環保局與農業局等單位通力合作，這是復育成果顯著提升的關鍵因素。未來，市府將持續透過多方合作，進一步保護改善小燕鷗棲息地，讓更多候鳥能夠安心在桃園沿海繁衍生息。