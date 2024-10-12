2023亞洲最塞城市！桃園六都最佳　市府：偏心左轉路暢計畫奏效

▲桃園市交通局去年推動偏心左轉路暢計畫，確實舒緩交通壅塞路段情形。（圖／市府交通局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

根據荷蘭自動導航系統生產商TomTom最近公布2023年交通指數顯示，桃園市在亞洲所列33個城市中排名第21名，全球排名則位居210名，雖較2022年排名161名再後退49名，但卻是六都中唯一壅塞程度改善的城市，且連續兩年壅塞程度皆為六都之末，顯見桃園市在交通壅塞改善策略成效佳；市府交通局指出，去年開始推動偏心左轉路暢計畫，迄今已完成126處路口改善，使諸多重點路段的整體平均路口停等時間降低8.87秒（13.9%），確實紓緩交通壅塞情形。

市府交通局表示，TomTom是位於荷蘭的國際性數位地圖公司，最初提供路線導航工具，是資料定位先驅，近年致力於開發高解析度自動駕駛地圖，更整合消費者數據，運用車載GPS探針技術，提供涵蓋率廣佈之全球交通大數據。該公司每年公布的交通指數及排名，以各國都市市區為中心，計算5公里半徑方圓內，每行駛10公里所需要的車輛旅行時間進行排名，指數愈高、排名愈前者，代表市區內所需花費的行車時間愈多。

▲桃園市交通局去年推動偏心左轉路暢計畫，其中龍潭區實施狀況。（圖／市府交通局提供）

交通局局長張新福說明，桃園市為六都唯一人口正成長城市，但道路交通環境多屬老舊都市計劃，道路大都為雙向4車道居多，要增加道路容量改善壅塞狀況緩不濟急，經TomTom數據顯示桃園行駛10公里所平均花費時間約為15分40秒相比較其他五都，僅需花費近60%的時間即可到達相同距離位置，由此可證桃園市在推動交通壅塞改善政策上有明顯的改善成效。

張新福點出，桃園為解決易壅塞問題，自去年即開始推動偏心左轉路暢計畫，從「單點式」路口作改善（點）擴展至沿線路段整體規劃（線），迄今已完成126處路口改善，讓諸多重點路段整體平均路口停等時間降低了8.87秒（13.9%），確實有效紓緩交通壅塞情形。

▲桃園市交通局去年推動偏心左轉路暢計畫，有效舒緩交通壅塞路段。（圖／市府交通局提供）

此外，桃市交通控制中心今年亦導入多元交通數據應用，在提供用路人旅行資訊之資料來源，除使用自建偵測設備外，也運用TomTom、Google等GVP資料，開發自動化路況及壅堵訊息推播系統，可提升數據掌握度，提供市民更即時交通資訊，針對桃市10大易壅塞路段進行分析，並採動態時制加上即時電子資訊看板導引及紓解車流，經實測路段旅行時間指數已有效降低10%。

交通局自實施偏心左轉路暢計畫後成效良好，未來除藉由規劃偏心左轉改善路口運行效率外，交通局將更嚴謹檢討道路斷面配置及搭配合理時制計畫，並加強設置車流引導設施，讓市民對於路口紓解效率的感受更有感。