現役軍人酒後盧小小！熊抱狂吻陌生女　糗態全都錄...這下慘了

▲在桃園某部隊服役的游姓現役軍人，去年7月隨友人至平鎮區作客，酒過三巡後竟對不認識女客熊抱親吻，事後女客不甘受辱報警提告。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園某部隊服役的游姓現役軍人，去年7月間陪同友人至平鎮區作客，酒過三巡後竟對不熟識女子熊抱，女子欲推開游男，游卻更用力緊抱女子還親吻其臉頰，還兩度嘗試熊抱女子但均被推開，只能悻悻然離去，女子事後不甘受辱報警提告；桃園地院審理時，監視器錄下被告全部糗態，法官審酌被告事後坦承犯行並與女子達成和解，審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑6月，緩刑3年，交付保護管束，本案仍可上訴。

檢警調查，37歲的游姓現役軍人，於去年7月2日晚間，陪同友人到平鎮區聚餐作客，聚餐結束後，游男下樓碰到另一女子，游男未經女子同意突然正面以雙手熊抱女子，還壓迫女子胸部，女子欲推開游，游男還親吻女子臉頰，以此強制猥褻得逞，女子後來將游推開，游居然還兩度嘗試熊抱女子，但均遭推開，游男最後悻悻然離開。女子事後不甘受辱，在男友陪伴下向平鎮警方報案處理。

桃檢複訊時，游男否認犯行，辯稱喝醉酒毫無意識，但警方出示現場監視器畫面，將游男熊抱女子糗態全部呈現，檢察官認為，若被告不勝酒力呈現無意識狀態，為何事後仍能夠行走，且女子首次推開被告後，被告還2次試圖熊抱，足認被告並非處於無意識狀態，被告辯詞應難採信，偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告坦承犯行，法官根據被告犯後已與告訴女子達成調解，且已履行賠償完畢，堪認被告已努力彌補告訴人之損失；法官審酌被告為逞一己私慾，違反告訴女子之意願而為強制猥褻得逞，致使其身心受創，念其犯罪後坦承犯行，態度尚可，並賠償所受之損害。考量被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，被告因一時失慮而為本案之犯行，經此罪刑之宣告，當足促其警惕，信無再犯之虞，審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑6月，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，本案還可上訴。

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