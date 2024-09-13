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桃市府舉辦環保農膜示範觀摩　蘇俊賓力推環境友善仙草節

▲桃園市副市長蘇俊賓今天上午參訪楊梅紫城農場環保農膜示範場域建置觀摩會。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天上午參訪楊梅紫城農場環保農膜示範場域建置觀摩會。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市農業局今（13）日在楊梅區舉辦「楊梅紫城農場環保農膜示範場域建置觀摩會」，副市長蘇俊賓參訪後指出，市府近年積極推廣桃園在地農業，嚴格把關在地食材，與各區農會合作輔導農友採行環境友善農法，協助農友維持農產量同時，提供更健康、環保的食材；此外，對於市府試辦環保農膜，是用可自然分解紙類做成，不僅可減低農友施作成本，更能提供作物更好生長環境，栽植出更健康友善的食材。

這項環保農膜示範場域建置觀摩會在楊梅區仔城農場舉辦，出席者包括市議員許更生、農業部農糧署北區分署秘書李瑞玉、農業局長陳冠義、海資處長呂明錡、楊梅區長施永恭、桃園農改場副場長傅仰人、前楊梅市長彭聖富等人。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天上午參訪楊梅紫城農場環保農膜示範場域建置觀摩會，對於紙膜較傳統農膜更具透氣與降溫效果十分看好。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天上午參訪楊梅紫城農場環保農膜示範場域建置觀摩會，對於紙膜較傳統農膜更具透氣與降溫效果十分看好。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓表示，桃市種植瓜果類等作業面積約215公頃，每年約需使用11.1噸的農膜來抑制雜草，以利作物生長，但傳統塑膠農膜使用後回收不易，如未妥善處理將造成環境負擔，今年農業局與環保局合作，首度在楊梅紫城農場推行紙膜栽種仙草。一個月以來效果相當顯著，從現場溫度計顯示，紙膜較一旁傳統農膜溫度約降七度，具有降溫跟透氣效果，有利於作物吸收肥份，透過分區的比對可發現效果十分良好。

蘇俊賓強調，使用紙膜一開始購置成本稍高，但紙膜會自然分解，無須再花費人力回收處理，如果用整個生命週期概念分析，整體使用成本價格是低於傳統塑膠農膜。農業局將於年底在楊梅休閒農業區舉辦的仙草花節中規劃2分地的仙草花田來試用，盼望能陸續推廣到各區與各項農作，市府將研議適當補助方案，共同打造桃園友善生態品牌。

▲蘇俊賓認為現今中小學營養午餐，應多選擇在地食材，能縮短運輸距離，減少碳足跡。（圖／市府新聞處提供）

▲蘇俊賓認為現今中小學營養午餐，應多選擇在地食材，能縮短運輸距離，減少碳足跡。（圖／市府新聞處提供）

此外，目前市府推動中小學免費營養午餐，蘇俊賓指出，教育局與農業局已合作將許多在地農產品如韭菜、蓮藕、綠竹筍等優先使用入菜，選擇在地食材也能縮短運輸距離，減少碳足跡，未來希望學童能食用到桃園優質仙草產品，並將環保農膜運用，透過食農教育讓學童更瞭解在地農業。

桃園農改場副場長傅仰人說，為讓友善農法更為廣泛使用，除市府與紫城農場推行環保農膜試辦，減少廢棄農業資材外，農糧署也積極輔導紫城農場，利用椰纖及牛糞等農業資源副產物，調配仙草、蔬菜的育苗介質，成本較低廉，經濟實惠，也具資源循環永續價值。

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