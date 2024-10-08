8醫院放流水「抗生素超標」凌濤籲桃園重視　蘇俊賓承諾三管齊下

▲蘇俊賓院會中表示，研究顯示，抗生素對水體的污染可能透過食物鏈進一步影響民眾日常生活。（圖／行政院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對行政院院會日前通過總額19億的「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，預計於114年正式啟動。桃園市副市長蘇俊賓8日表示，他於院會中提醒，抗生素對水體的污染可能透過食物鏈進一步影響日常生活，未同步考慮環境管理，恐將事倍功半！

而桃園市議員凌濤也於今日在市議會中提出質詢指出，環境部水質保護司從2020年開始，陸續調查國內10家醫療院所放流水，其中8家院所的放流水發現超標的抗生素，恐會對環境造成危害、養出超級細菌。

凌濤說，目前行政院的抗生素抗藥性管理行動計畫，醫療機構放流水的管理並未在其中，我們桃園醫療院所，針對「環境中」的抗生素指數、抗藥性細菌能否先行制定規範，以保障市民安全。

蘇俊賓副市長表示：上禮拜行政院提出來國家抗藥性管理計劃，是國家級的，預計花19億。當時我們提醒，如果只管理抗藥性的抗生素流向，但是對於環境的抗生素或者是水體的抗生素，甚至醫療院所排放出來的抗生素沒有管理，是事倍功半。

當下環境部也提出他們的觀察水質，的確是有超標。所以這點應該會是我們未來，包含桃園跟中央政府一起來合作，因為一個縣市做不夠，南崁溪的水質或者大漢溪的水質，是跨流域、跨縣市的，所以應該要一起來做。但是源頭的規範，桃園環保局跟衛生局會有比較積極的作為，會預先來因應。

蘇俊賓日前於院會中表示，國外研究顯示，抗生素對水體的污染可能透過食物鏈進一步影響民眾日常生活。因此，他強調，若行動計畫僅針對藥品管控，而未同步考慮環境管理，恐將事倍功半。

根據環境部過去三年的監測數據，目前在醫療院所的放流水，抗生素含量偏高。包括臺南奇美、高雄醫學大學及部立桃園醫院等八家醫院皆有水質超標的紀錄。這些數據證實了他先前所提出的呼籲與提前部署的重要性。若抗生素未被有效管理，可能藉由食物鏈和生態系統進入人體，威脅民眾健康。因此，單靠藥品管控而不進行同步的環境管理與監測，仍可能出現漏洞。