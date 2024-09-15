2024桃園地景藝術節「全台最大紅龜粿粄模」　發想人是文青副市長

▲全台最大紅龜粿粄模和作品發想人文青副市長蘇俊賓(右)。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園地景藝術節」今年於龜山區展開，以「迴。龜」為主題，23件裝置藝術作品，分別於上、下龜山區展出；於下龜山展區之一的憲光二村是桃園唯一的憲兵眷村，進入眷村門口首先映入眼簾的是作品「五龜同心」，策展人向家弘透露，該作品中，被喻為全台最大的紅龜粿粄模，是來自副市長蘇俊賓的發想，相當具有文化意涵。

▲「五龜同心」和全台最大紅龜粿粄模。（圖／記者楊淑媛攝）

向家弘老師說，龜山區有：舊路坑、新路坑、兔仔坑、塔寮坑及楓樹坑五大坑，又稱五個聚落。「五龜同心」的5隻龜分別代表五大坑，每隻龜背打造不同坑的代表圖騰，作品中，4 隻烏龜共同撐起紅龜粿粄模，代表傳承共同記憶，也支撐起龜山的財富、土地、文化、平安、願景、興旺，另一隻烏龜則戴著望眼鏡在前方守望著前方的4 隻龜所共同撐起紅龜粿粄模，代表著守望著永續的未來。

▲副市長蘇俊賓帶來蘇家粿粄模傳家寶(左），來現場打卡致敬！



雖然蘇副市長並未表示紅龜粿粄模作品，是由其發想，但14日於臉書發文表示，2024桃園地景藝術節已於龜山區展開，全台灣最大的紅龜粿粄模就在憲光二村！歡迎大家來打卡，白天、晚上、晴天、雨天，都各有不同的風貌。「紅龜粿」是我最喜歡的傳統糕粿，不管是豆沙、菜脯米口味，我都愛。早期，家家戶戶都會有一隻製作的模子，紅龜粿粄模我們家也不例外，今天特別帶來我們家的傳家寶，從阿公年代流傳下來的蘇家粿粄模，來現場打卡致敬！

據指出，早年的老祖宗以龜為牲禮之一，後來因為活龜得來不易，逐漸以龜的米食－紅龜粿替代。「紅龜粿」代表福氣、榮祿和長壽，民間常以此作為節慶祭神的供品，沿用至今。桃園市副市長蘇俊賓因不時於臉書發表其手繪漫畫畫作，以及對地方文化看法，而有「被政治耽誤的畫家」、「文青副市長」等稱號。