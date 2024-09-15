　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2024桃園地景藝術節「全台最大紅龜粿粄模」　發想人是文青副市長

▲2024桃園地景藝術節全台最大紅龜粿粄模

▲全台最大紅龜粿粄模和作品發想人文青副市長蘇俊賓(右)。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園地景藝術節」今年於龜山區展開，以「迴。龜」為主題，23件裝置藝術作品，分別於上、下龜山區展出；於下龜山展區之一的憲光二村是桃園唯一的憲兵眷村，進入眷村門口首先映入眼簾的是作品「五龜同心」，策展人向家弘透露，該作品中，被喻為全台最大的紅龜粿粄模，是來自副市長蘇俊賓的發想，相當具有文化意涵。

▲2024桃園地景藝術節全台最大紅龜粿粄模

▲「五龜同心」和全台最大紅龜粿粄模。（圖／記者楊淑媛攝）

向家弘老師說，龜山區有：舊路坑、新路坑、兔仔坑、塔寮坑及楓樹坑五大坑，又稱五個聚落。「五龜同心」的5隻龜分別代表五大坑，每隻龜背打造不同坑的代表圖騰，作品中，4 隻烏龜共同撐起紅龜粿粄模，代表傳承共同記憶，也支撐起龜山的財富、土地、文化、平安、願景、興旺，另一隻烏龜則戴著望眼鏡在前方守望著前方的4 隻龜所共同撐起紅龜粿粄模，代表著守望著永續的未來。

▲2024桃園地景藝術節全台最大紅龜粿粄模

▲副市長蘇俊賓帶來蘇家粿粄模傳家寶(左），來現場打卡致敬！

雖然蘇副市長並未表示紅龜粿粄模作品，是由其發想，但14日於臉書發文表示，2024桃園地景藝術節已於龜山區展開，全台灣最大的紅龜粿粄模就在憲光二村！歡迎大家來打卡，白天、晚上、晴天、雨天，都各有不同的風貌。「紅龜粿」是我最喜歡的傳統糕粿，不管是豆沙、菜脯米口味，我都愛。早期，家家戶戶都會有一隻製作的模子，紅龜粿粄模我們家也不例外，今天特別帶來我們家的傳家寶，從阿公年代流傳下來的蘇家粿粄模，來現場打卡致敬！

據指出，早年的老祖宗以龜為牲禮之一，後來因為活龜得來不易，逐漸以龜的米食－紅龜粿替代。「紅龜粿」代表福氣、榮祿和長壽，民間常以此作為節慶祭神的供品，沿用至今。桃園市副市長蘇俊賓因不時於臉書發表其手繪漫畫畫作，以及對地方文化看法，而有「被政治耽誤的畫家」、「文青副市長」等稱號。

ET快訊
《飢餓遊戲》沒入圍「宣布放棄金鐘人氣獎」！　官方發聲
中秋沒連假怎安排　答案一面倒
AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR坦承有肉體關係
快訊／08：17台南規模4地震　最大震度3級
好市多被爆1時段逛最優惠　老會員：內行都知道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中秋出遊何處去？　來桃園八德輕旅行享受豐富自然景觀

桃園「脫單助攻隊」再出動　仁海宮聯誼8對成功配對

2024桃園地景藝術節「全台最大紅龜粿粄模」　發想人是文青副市長

20年中秋愛心不間斷　台灣創價學會送暖「新北仁愛之家」

夏夜相會《逸心為戲》　新北紀錄片獎星空放映前進桃園

豪雨襲擊！台中太平排水孔倒灌淹入民宅　住戶崩潰求助民代

逾9成店家創業1年就倒閉　教育學苑首創教練陪跑制

台南東門巴克禮秋節烤肉大團圓　郭國文與青年同樂

2024金門中秋博狀元餅雨中決賽　年度狀元王獨得20公升入窖酒

新北電動車產業夢工場分享會　侯友宜：打造淨零碳排永續城市

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

大雨狂炸！馬路大淹水　台中車站「變水上樂園」

歐陽妮妮「結婚才3個月」宣布懷孕了　PO大肚照：天使寶寶非你莫屬！

「柚子同學」擊敗世界第7大陸強敵　高承睿挺進澳門站男單8強！

奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　選1號球衣：紀念歷史性的一刻

北車維修口暗藏「地下城」？ 清潔員曝：常看到街友進出

中秋出遊何處去？　來桃園八德輕旅行享受豐富自然景觀

桃園「脫單助攻隊」再出動　仁海宮聯誼8對成功配對

2024桃園地景藝術節「全台最大紅龜粿粄模」　發想人是文青副市長

20年中秋愛心不間斷　台灣創價學會送暖「新北仁愛之家」

夏夜相會《逸心為戲》　新北紀錄片獎星空放映前進桃園

豪雨襲擊！台中太平排水孔倒灌淹入民宅　住戶崩潰求助民代

逾9成店家創業1年就倒閉　教育學苑首創教練陪跑制

台南東門巴克禮秋節烤肉大團圓　郭國文與青年同樂

2024金門中秋博狀元餅雨中決賽　年度狀元王獨得20公升入窖酒

新北電動車產業夢工場分享會　侯友宜：打造淨零碳排永續城市

今國道「5大易塞路段」曝　交通量估108百萬車公里　

《飢餓遊戲》沒入圍「宣布放棄金鐘人氣獎」！　官方發聲親吐原因

知名客運爆長期虧損　公車停駛撤出苗栗！監理站證實

子瑜練舞到一半…突停下來！鞠躬「只因一堅持」網被圈粉：超有禮貌

用吃的防肺癌！「6類食物」營養師最推　豬肝、香菇都上榜

幕後／新疆考察招團不力　馬政府高官以「腰痛需靜養」為由不去了

退休還是喜歡幫病患看病　醫師續做居家醫療騎機車當「外送醫師」

分析師警告：普丁恐重啟核試爆　下一步只剩動用核武

囂張3賊闖苗栗民宅行竊！機警鄰見「冷氣運轉」　秒call屋主逮人

白宮前幕僚：美國大選後　台灣應「立刻拋軍購單」展示決心

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

地方熱門新聞

台中太平排水孔倒灌淹入　住戶崩潰求

街頭球棒隊討債2車追逐撞　路人腳斷

台南東門巴克禮秋節烤肉大團圓與青年同樂

金門中秋博餅雨中決賽　狀元王獲入窖酒

逾9成店家創業1年就倒閉　教育學苑首創教練陪跑制

20年中秋愛心不間斷　台灣創價學會送暖「新北仁愛之家」

脫單助攻隊再出動　仁海宮聯誼8對成功配對

全台最大紅龜粿粄模　發想人是文青副市長

夏夜相會《逸心為戲》　新北紀錄片獎星空放映前進桃園

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

新北電動車產業夢工場　侯友宜：打造淨零碳排城市

民眾為防貓竟設置竹筷尖刺陷阱

捐贈高頂救護車助南消佳里分隊守護市民安全

「璀璨佛青綻放35」音樂會　侯友宜盼佛法精神傳遞善念

更多熱門

相關新聞

桃市府環保農膜示範觀摩　蘇俊賓力推環境友善

桃市府環保農膜示範觀摩　蘇俊賓力推環境友善

桃園市農業局今（13）日在楊梅區舉辦「楊梅紫城農場環保農膜示範場域建置觀摩會」，副市長蘇俊賓參訪後指出，市府近年積極推廣桃園在地農業，嚴格把關在地食材，與各區農會合作輔導農友採行環境友善農法，協助農友維持農產量同時，提供更健康、環保的食材；此外，對於市府試辦環保農膜，是用可自然分解紙類做成，不僅可減低農友施作成本，更能提供作物更好生長環境，栽植出更健康友善的食材。

招財「龜吉拉」出沒龜山？

招財「龜吉拉」出沒龜山？

2024桃園地景藝術節　展出23件裝置藝術作品

2024桃園地景藝術節　展出23件裝置藝術作品

2024桃園好棧　打造滿滿「桃園味」

2024桃園好棧　打造滿滿「桃園味」

桃園地景藝術節9/14登場　交通疏導管制一次看

桃園地景藝術節9/14登場　交通疏導管制一次看

關鍵字：

2024桃園地景藝術節紅龜粿粄模發想人蘇俊賓

讀者迴響

熱門新聞

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

股息領破106萬！「他曝00929驚人本金」

獨家／演唱會才剛結束　五月天怪獸父親驚傳過世！

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

監視器直播軍人妻約砲！公公當場捉姦氣到過世

會員遭槓鈴壓頸 　館長喊冤「親示範護槓」無奈表情曝

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

吳謹言婚後首現身！正面影片流出「走路姿勢變了」

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手

高薪竹科女工程師淪上司小三！抓包不分手

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面