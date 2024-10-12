泰女人體運毒「吞食、塞肛門」藏150萬海洛因　下場超慘

▲泰國籍女子今年7月受運毒集團委託，將市值逾150萬台幣之一級毒品海洛因用塑膠膜包裹成15小包以吞食、塞下體或肛門方式搭機來台。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍女子瑞塔（譯音）今年7月受運毒集團委託，將市值逾150萬台幣之一級毒品海洛因用塑膠膜包裹成15小包以吞食、塞肛門與下體方式運毒，搭機來台入境桃機因神情緊張被航警質疑，透過X光發現身體內有不明異狀塊物，航警待其排出體外查獲共約309.39公克海洛因，警方再循線查獲接應林姓男子共犯到案；桃園地檢署偵結依毒品危害防制條例之運輸第一級毒品、懲治走私條例之私運管制物品等罪嫌將2人起訴，其中泰女目前在押中。

檢警調查，年約30歲之泰籍女子瑞塔（譯音）於今年7月間在泰國被運毒集團吸收，由綽號「阿同」之姓名年籍不詳男子交付海洛因，這批重約309.39公克，分裝成15小包，以塑膠膜包裹後，由泰女以吞食、塞肛門與下體方式運毒，事成後再給予重酬，泰女同意後於7月14日凌晨在泰國曼谷機場協助運毒，過程中一路都被監視，當天上午8時許，泰女入境桃園機場，通關時因神情緊張且舉止異常，引起航警注意攔下盤查，經X光查驗發現身體有許多不明塊狀物。

航警要求瑞塔排出塊狀物，確認是一級毒品海洛因，被查獲15小包海洛因，泰女經航警溝通後自願與警方配合，由航警帶往預定交貨新北市板橋區某旅館，等候接應的林姓男子駕車出現後，隨即被埋伏員警當場查獲，案經警方移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，泰女瑞塔坦承犯行不諱，同案林男則堅決否認犯行，辯稱是受綽號「阿同」人士委託前往旅館向外籍人士拿取物品，不知道物品是毒品等語，檢警提出泰女、林男與運毒集團之間透過通訊軟體對話，檢方認為林男辯詞顯不足採信，偵結依毒品危害防制條例之運輸第一級毒品、懲治走私條例之私運管制物品等罪嫌提起公訴，泰女瑞塔目前在押中。