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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

英國憂激怒北京盼蔡英文延後訪問　蔡辦回應：會在適當時機去訪

▲▼2024大陸臺商春節活動，總統蔡英文親臨會場與台商共慶佳節。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

英國媒體《衛報》報導，指英國政府考量外交大臣拉米（David Lammy）下周將訪中，為避免激怒中方，要求卸任總統蔡英文延後訪英。對此，蔡英文辦公室表示，蔡前總統近期正進行相關的國際訪問，考量整體規劃，會在適當時機安排去訪。

據《衛報》報導，台灣前總統蔡英文原本計劃在近日訪英，台英國會小組（British-Taiwanese APPG）也曾就「在國會接待蔡英文」的可能性展開討論。然而，3位消息人士透露，英國外交部擔心蔡英文此行可能影響拉米下周首次以外交大臣身份前往中國的行程，因此建議推遲蔡英文的訪問計畫。

中英2國的關係在保守黨執政期間急速惡化，因此工黨政府上任後，一直試圖改善與中國的關係，包括重啟高層次經濟對話、促成財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）明年訪中舉行中英經濟財金對話等，而外交部的請求令工黨政府陷入了尷尬的兩難。

前總統蔡英文今年5月卸下總統身份後，旋即在10月展開首次國際訪問，預計前往布拉格、比利時布魯塞爾，以及法國等歐洲國家。今天深夜將啟程訪歐，預計出席在捷克舉辦的「公元兩千論壇」（Forum 2000）。

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