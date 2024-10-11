曝賴清德、韓國瑜國慶互動　矢板明夫：民主國家政治人物應有的風度

▲日本資深媒體人矢板明夫認為，總統賴清德與立法院長韓國瑜在國慶大會上「互動良好」。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

日本資深媒體人矢板明夫昨（10日）針對國慶大會發表自己的觀察，他指出總統賴清德與立法院長韓國瑜「互動良好」，賴清德講話時，韓國瑜一直站立認真傾聽，精彩處還面帶微笑、頻頻拍手，眼見這樣的畫面，矢板明夫表示，執政黨和在野黨的立場與主張不同，但互相尊重，是民主國家的政治人物應該擁有的風度。

矢板明夫提到，總統賴清德發表了就任之後的第一次國慶演說，他認為內容非常精彩，對兩岸關係和台灣的未來走向做了非常清晰的描述。

矢板明夫指出，他觀察到的第一個細節是，賴清德和韓國瑜的互動良好，在賴清德講話時，韓國瑜一直站立認真傾聽，精彩處還面帶微笑、頻頻拍手。

此外，矢板明夫也點出，賴清德在演講中提及「感謝近期韓國瑜院長和卓榮泰院長，開啟朝野的合作，將促成朝野黨團會商」，表達對韓國瑜的感謝。矢板明夫認為，執政黨和在野黨的立場與主張不同，但互相尊重，是民主國家的政治人物應該擁有的風度。

「這幾年在台灣的政壇，見到了太多的非理性指責、謾罵與對抗，希望國慶慶典上賴清德和韓國瑜之間的良性互動，能夠幫助化解立法院的尖銳對立，讓台灣的政治回歸理性。」

▲日本資深媒體人矢板明夫認為，總統賴清德與立法院長韓國瑜在國慶大會上「互動良好」。（圖／記者林敬旻攝）

矢板明夫接著指出，第二個細節是，出席慶典的前總統陳水扁和前總統蔡英文同時合唱國歌，過去，因為各種原因，很多民進黨人對外來政權帶來的國旗和國歌在心理上難以接受。

矢板明夫強調，包括在演講中多次強調「中華民國」的賴清德在內，可以看出，三位民進黨籍總統，為了台灣的族群團結，都在努力地向台灣的「中華民國派」釋放善意，真心希望這些善意能夠被接受。

矢板明夫還點出，在國慶的慶典中，沒有看到前總統馬英九的身影，據報導，馬英九本來是有計劃出席的，但早上在國民黨黨部參加升旗典禮後，突然宣布不去了。

矢板明夫說明，馬英九的理由是不滿賴清德的「新兩國論」，也就是「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」這句話，但賴清德所說的，明明就是事實，包括馬英九自己當總統的時候，也一直是「互不隸屬」。

關於賴清德的的講話內容，矢板明夫進一步說明，不僅代表了台灣主流民意的聲音，也符合國際社會對台灣現狀的理解。而馬前總統的做法，幾乎完全是在配合中國、矮化台灣。最後，矢板明夫強調，一個前總統拒絕出席曾經領導過的國家的國慶慶典，蒙羞的不是國家，而是他自己。