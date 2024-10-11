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搭機小心「時差」傷身！　專家教銀髮族5招避免：選擇位子最關鍵

▲▼老人,長輩。（圖／CFP）

▲外出旅遊時的時差對銀髮族的健康是一大挑戰。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

時差是長途旅行不可避免的問題，而這種現象對銀髮族尤其危險，因為它不僅會對認知功能造成損害，還可能破壞旅客的新陳代謝和睡眠模式。儘管人們目前還沒有靈丹妙藥來完全消除時差，但英國旅遊網站「划算遠遊」（Cheap Deals Away UK）的專家摩伍德（Dawn Morwood）給出5項建議，銀髮族只要採取幾個小步驟，就能顯著改善旅途體驗。

1. 選擇靠窗座位

摩伍德建議，銀髮族旅客搭乘經濟艙時，可以選擇靠窗的座位以獲得更好的休息空間。一般而言，靠窗座位的一側無人干擾，乘客也不必頻繁起身來為其他旅客讓位，這樣就可以保證旅客獲得充足睡眠。

▲▼飛機,飲料,飛機餐,搭飛機。（圖／VCG）

▲專家建議，在飛行中選擇靠窗的位置可以保證完整休息，自然光也可以幫助調節時差。（示意圖／VCG）

2. 善用自然光

靠窗座位還有一個好處，就是讓旅客可以接觸到自然光，這將有助於幫助旅客調整生物節律。摩伍德指出，在飛行過程中，適時讓陽光喚醒自己，可以有效減輕時差對身體的負面影響。

3. 漸進式調整生物鐘

摩伍德強調，乘客應在飛行前調整自己的節奏規律，慢慢調整睡眠時間，以減少時差的影響。摩伍德舉例，如果目的地的時區差異較大，旅客可以在家中逐漸適應當地時間的作息，避免在飛行過程中強迫自己保持清醒或入睡。

▲▼搭機,搭飛機,睡覺,打盹。（示意圖／VCG）

▲專家提醒，旅客在飛行時也應有策略地規劃睡眠時間，按照目的地時間休息。（示意圖／VCG）

4. 在飛行中有策略地睡覺

摩伍德表示，旅客也可以在長途飛行中有策略地規劃睡眠時間。如果目的地的時差較大，旅客應嘗試在飛行中按照當地的作息時間睡覺，以減少降落後的適應時間。

5. 保持水分、使用睡眠輔助工具

最後，摩伍德提醒旅客應在飛行中保持水分、不飲酒，並使用眼罩和耳塞、穿著舒適的衣物。這些小的調整對於改善飛行中的睡眠品質至關重要。

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