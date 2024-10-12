行政立法餐敘沒共識　黃國昌：行政團隊說一套做一套

▲民眾黨立委黃國昌於朝野和解飯後受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨團總召黃國昌今（12日）前往樹林參與「眾情眾義」新北捐血活動，會前受訪談及昨天的朝野餐敘時說，「飯是全部都吃了，卻沒有拿出任何解決問題方案」；而針對行政院長卓榮泰說於心不忍對禁伐補償條例提覆議，黃表示，忍心一毛都不編，然後你跟大家說不忍心提覆議，這是什麼邏輯？

黃國昌表示，現在全國人民大家真正期待的，是執政黨要拿出具體解決方案，而不是只有口中的善意。他說，在昨天的聚會以前就一再表明，吃飯不是重點，重點是民進黨政府還認不認為台灣是否是法治國家？

黃國昌說，如果台灣還是法治國家的話，完全無法理解行政院怎麼可以不依法編列預算？昨天讓人非常遺憾的是，行政院團隊拜託韓國瑜院長召集聚會，但飯吃了、卻沒有拿出具體解決方案，讓人不知道行政團隊是否與總統賴清德的國慶談話一樣，說一套做一套。

黃國昌提到，餐會席間大家都在等卓榮泰開尊口談解決方案，結果從頭到尾根本沒提到任何方案，只看到民進黨團幹部化身行政院代表，一再覆述7月16日修法以前就提出過的理由，「難道民進黨召集這場聚會是想要大家坐時光機回去7月16日嗎」。

媒體詢問，如何看待卓榮泰表示「於心不忍對禁伐補償條例提覆議」，黃國昌表示，與其咬文嚼字，不如把話說清楚，昨天大家也有提出質疑，7月16日禁伐補償通過後、也公告法律，「生效的法律行政院怎麼可以不遵守？」

黃國昌表示，他聽到卓榮泰說不忍心提覆議，「我當場非常傻眼與難過」，如果不忍心提覆議，但立院三讀通過給原住民的補償，「你忍心一毛都不編，然後你跟大家說不忍心提覆議」，這到底是什麼邏輯？

黃國昌說，昨天行政院沒有帶任何解決方案來，「我個人感覺是，花了1個多小時，然後聽民進黨的人嘻嘻哈哈，不知道有什麼意義？」，全國人民期待的不是看一群人吃飯，而是期待執政黨拿出具體解決方案。