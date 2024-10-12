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和解飯破局朝野陷僵局！　國民黨下一步曝：不可能無條件舉白旗投降

▲國民黨團三長傅崐萁、林思銘、王鴻薇於朝野和解飯後離開。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨團三長傅崐萁、林思銘、王鴻薇於朝野和解飯後離開。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

朝野「和解飯」在經過昨天近2小時餐敘後，最終藍白以「遺憾」做出結論收尾。據藍營會後透露，席間行政院未提出任何解決方案外，態度也強硬，似乎對於總預算沒有任何退讓之意。面對這樣的僵局，藍委不滿表示，民進黨就是要強硬到底，但「國民黨不可能無條件舉白旗投降」，如此一來就死無葬身之地了，因此若行政院不拿出具體的解決方案，總預算案將持續暫緩列案。

和解飯昨不歡而散後，國民黨團發新聞稿直言，依法行政、依據法律編列相關預算，是行政院責任也是義務，面對此次溝通的破局，行政院必須拿出具體的做法，和解飯看不到行政院任何具體的誠意及做法，行政院如此的態度，朝野的和解、破冰將是遙遙無期的妄想。

黨團書記長林思銘今指出，下週二或三韓國瑜將召集朝野黨團協商，在此之前，下週一國民黨團會召開黨團大會，但是國民黨立場明確，行政院沒有拿出善意，依法編列預算，國民黨不會有退讓，黨團協商時，國民黨也會拿出很多過去案例，明白告訴民進黨不是像他們所說的，完全無法調整。

不過，對於國民黨態度強硬，傳出疑似有藍營縣市首長有些反彈，甚至認為藍營態度該放軟了，不然地方預算會難處理。對此，林思銘駁斥指出，黨團完全沒有聽到這樣的說法，國民黨團態度依舊強硬，他們一定要看到行政院善意的回應，不然國民黨團依舊會將總預算案持續暫緩列案。且這次黨團內沒有分鴿派、鷹派，大家這次就是團結一致。

一位不具名藍委坦言，對於總預算的下一步現在黨內沒有KEY MAN，沒有從上而下的人告訴大家一個方向，要由立委從下而上來匯聚共識，可能也需要一些時間的醞釀，不過也有人建議，若真要讓總預算放行付委，國民黨絕不能無條件退讓，可以刪減一些非關民生、建設的預算，包含一些浮編、濫編的首長特別費，甚至撥補台電的千億元也刪掉，「要讓行政院有痛的感覺」。

該名藍委表示，政院擺明立場強硬，沒有任何妥協空間，這樣下去當然會影響總預算的審查，但是政院都不擔心了，為何在野黨要傷腦筋呢？何況總預算受阻，難道賴清德總統不會受傷嗎？所以他認為，藍營必須堅守立場，此時如果無條件退讓，恐將死無葬身之地，國民黨會很傷。

另一名中部區域立委表示，雖然目前黨團還沒有開會討論下一步，但依照目前來看，黨內沒有要放軟的聲音，且一般民眾也可以看得出來，若國民黨退回總預算真的很有問題，那為什麼還要吃和解飯？這代表雙方都知道目前的進度還是有可以討論的空間，如果國民黨現在因為這樣而退，不只是民眾的損失，未來也有可能被行政權輾壓，立法委員就真的沒有任何功用了。

新北市立委廖先翔也說，這次的事情是立法院在行使自己的職權，問題不在立法院，行政院就是依法編足法定預算就好，怎麼會現在變成立法院在檢討自己？應該是製造問題的去解決問題。以政治面向的考量來說，立法院也不可能什麼都不改變就退縮了，立法院也只是履行國家賦予他們的責任，希望行政院儘速提出修正方式。

對於是否聽到有反對國民黨做法的聲音？一名藍委談到，從事發至今，他只面對過一位選民提出質疑，其他多數選民也支持國民黨、民眾黨的做法。他直言，如果國民黨現在因為一次和解飯沒談成就退讓，未來反撲反而會很大，國民黨一定要堅持自己的立場。

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