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韓國瑜、周萬來作證卓榮泰沒說「仁慈」　綠委指高金素梅造謠原因

▲▼立委高金素梅。（圖／記者李毓康攝）

▲立委高金素梅。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

立委高金素梅指行政院長卓榮泰與朝野「和解飯」中，稱「行政院沒對禁伐補償提覆議案，這已是我對原住民的仁慈。」卓榮泰怒斥造謠，與會的立法院長韓國瑜、秘書長周萬來也背書卓榮泰說法，但高金素梅、藍委羅智強不認造謠，仍痛批卓說法。對此，綠委吳思瑤今（12日）受訪時表示，高金將卓院長的話惡質顛倒，操作對立、撕裂情感，不理解她從哪裡得知，又是哪個轉述者加油添醋，還是要文字鬥爭？

昨日朝野和解飯後，並未在場的高金素梅聲稱，卓榮泰於餐敘上說「行政院沒對禁伐補償提覆議案，這已是我對原住民的仁慈」，怒嗆卓揆像1450側翼，和解飯還需要吃嗎？

卓榮泰昨午後回到立院備詢時，有綠委詢問高金素梅說法是否為真，卓榮泰也罕見動怒，他澄清，自己是說很多人建議行政院必須對禁伐補償提覆議，但自己不願因此與原民造成對立，於心不忍。卓同時向也在和解餐會的韓國瑜詢問「是不是韓院長？我說的一句沒錯嗎？」韓國瑜、秘書長周萬來也點頭背書。

卓榮泰強調，自己從未有「對原住民的仁慈」這種想法，甚至要營造施捨的意味；究竟是誰跟高金素梅說他提到仁慈2字，如果與會者都沒有說，為何要造這種謠？但事後高金仍堅持己見、不認造謠。

對於禁伐補償，民進黨團幹事長吳思瑤今受訪指出，行政院認為禁伐補償不應當拿近四成原住民預算，僅給8％少數地主，這是預算合理性分配的問題，這幾年政府對原民照顧愈來愈多，今年編列成長12％高於政府總預算的9％，已經想方設法達到政府照顧原住民族的政策立場，正因希望照顧更多原民，預算合理分配很重要。

吳思瑤指出，昨天對於原住民禁伐補償的討論，卓院長展現溫暖的一面，提到有人認為行政院應當提出覆議，但他真的於心不忍。一旦提出覆議可能造成社會對立，當下大家都感受到卓院長談論這段話，人性的良善跟溫暖的初衷，於心不忍呈現從政者的良善面，怎會被誤解成仁慈的施捨？完全前後顛倒錯置，這就是語言可怕之處，如果語言說的對，能溫暖展現人性光輝，如果誤用、惡用，比蛇蠍更惡毒比刀槍更銳利。　

對於高金的說法，吳思瑤指出，昨天高金素梅發文，把卓榮泰院長的於心不忍惡質顛倒，天啊！這種操作對立撕裂情感，就是卓榮泰沒提覆議最想避免的狀況，自己不理解高金素梅從哪裡得知，哪個轉述者加油添醋？或是高金進行文字鬥爭？

吳也指出，高金素梅絕非語言能力不佳，而是有政治目的刻意誤導。而高金利用原民，廉價操作族群撕裂、更製造社會對立，正是卓院長竭盡一切努力想要避免的狀況，一頓飯，各自表述。一句話，正反解讀。為何會有差異？存乎一心。誰在製造衝突？誰在謀求和解？誰在保護原民？誰在犧牲全民？

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