擋總預算藍營內部有異音　綠黨團：確實接觸到不少藍委不願僵局繼續

▲民進黨團總召柯建銘於朝野和解飯後受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜及行政院長卓榮泰昨（11日）邀藍綠白黨團三長餐敘，吃朝野「和解飯」。餐敘後，民眾黨團、國民黨團先後步出餐廳，對餐敘結果表達遺憾，認為政院沒有誠意，外界解讀和解飯破局。民進黨團幹事長吳思瑤今指出，昨天是朝野協商前大家匯聚共識，是很好的暖場。而傳出藍營部分立委已經態度放軟，吳也表示，這段時間也接觸到不少藍營立委表達不願僵局繼續，尤其是風災過後，希望從餐桌到協商桌大家都能發揮智慧。

對於朝野僵局，吳思瑤表示，解方都會有的，要強調國家是大家的，嚴肅面對總預算僵局、大家都應當各退一步，如果只站在自己硬梆梆的既設立場下，當然可能有的彈性就被限縮。要再強調，國家是大家的，當在野黨一再要求行政院要依法行政，做為立委也該思考，立法、修法也不能違背憲政體制，在野黨呼籲行政部門要依法編預算，那身為立委就應當依法審預算。

吳思瑤指出，主客都會易位，今天在朝明天可能在野，應回到最基本的憲政分立原則下，找出合法合憲的解方，如果在野黨一直認為提出解方是行政部門的責任，這不是朝野協商的意義。

吳思瑤也認為，昨天在野黨的委員除了一再指出自己的既定立場，他們又帶來甚麼建設性的解方呢？所以我個人、包含民進黨團、行政院對於昨天餐會的定調都是正面開始，畢竟不是朝野協商，協商要有直播、議事人員、文書，昨天是朝野協商前大家匯聚共識。

吳強調，更重要的是，這三十年來沒有行政、立法兩院跟各黨黨鞭一起坐下來好好談話，這個歷史性的意義以及為了在朝野協商進行總預算的突圍，都是很好的暖場。

至於藍營內部傳出部分立委已經態度放軟，是否會朝這部分著手？吳思瑤表示，這段時間一直接觸到不少藍營立委表達，深知總預算要趕快審查、不願意看到僵局無解，尤其在風災過後。更多藍營立委私下表述，他們也很想讓防災治水預算進行審查，依法編預算是行政部門責任、依法審預算是立委職責，非常多在野陣營立委也認同這樣的做法，不願意長時間的耗損空轉下去。

吳思瑤指出，昨天最大的突破是，第一、朝野都希望盡快讓總預算付委審查；第二、由韓院長快速召集協商，院長召集協商這件事一定是大的進展，因為民進黨在9月20日總預算被擋當天就發函給韓院長，但等了一段時間，昨天院長承諾會快速召集協商。

吳強調，從餐桌到協商桌大家都能發揮智慧，但既然要協商就都應當各退一步，基準跟底線就是國家的憲政分立原則，解決方案要合憲也要合法。