不提覆議是於心不忍　藍委反問卓揆：不編足預算是不再於心不忍？

▲國民黨立委羅智強指出教育部辭典對「於心不忍」一詞的釋義。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

實習記者石嘉豪／台北報導

立委高金素梅昨（11日）指出，行政院長卓榮泰私下透露，未對「禁伐補償」提覆議，是他對原住民的「仁慈」，然而，卓榮泰則火速澄清，自己的說法是「於心不忍」，並怒斥高金造謠。對此，國民黨立委羅智強今（12日）反問卓榮泰，仁慈和於心不忍差別在哪？同時他也好奇，卓榮泰說不提覆議是「於心不忍」，那麼卓榮泰後來又不編預算，那意思是對原住民「不再於心不忍」嗎？

高金素梅指控卓榮泰在和解餐會上說，「行政院沒對禁伐補償提覆議案，這已是我對原住民的『仁慈…』。」卓榮泰昨日則在臉書澄清，他是說，「禁伐補償法通過後，很多人認為我們站在憲政分立的立場上，行政院必須提覆議，但我堅持不願意，我覺得『於心不忍』，不要造成對立」。

卓榮泰進一步抨擊，沒想到被有心人惡意說成是，「這已是我對原住民的『仁慈』」，他接著怒問高金素梅，今天哪一位與會人士告訴妳錯誤的轉述？若沒有人轉述，如此憑空捏造，是誰在造謠？為何要造謠？

眼見雙方砲火猛烈，羅智強今日在臉書上發聲力挺高金素梅。羅智強提到，卓榮泰說不提覆議，是因為「於心不忍」，但依據教育部國語辭典「於心不忍」的釋義是：因內心感到憐憫而狠不下心或不忍心。

為此，羅智強直指，所以，到底卓榮泰的「於心不忍」和高金素梅的「心存仁慈」差別在哪裡？有沒有構成卓榮泰認定的「造謠」？大家自己判斷。

此外，羅智強坦言，他更好奇的，是卓榮泰說不提覆議是「於心不忍」，那麼卓榮泰後來又不編預算，那意思是對原住民「不再於心不忍」嗎？

羅智強狠酸，原來，要說卓榮泰不編禁伐預算是對原住民「狠下心」，才不算造謠嗎？不過，也不能怪民進黨，去中化的後遺症就是中文程度退化，看不懂教育部國語辭典，也是很正常的事。