國慶演說完不到3天　陸預告對台灣貿易壁壘「採取進一步措施」

▲陸方認定台灣對陸存在「貿易壁壘」。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

總統賴清德國慶演說的內容引起中國大陸不滿，大陸商務部12日宣布，將就台灣對大陸的的貿易壁壘採取「進一步措施」。陸方雖未說明「進一步措施」的細節，但就先前的經驗，很可能將禁止部分台灣產品銷往大陸，或對來自台灣的產品加徵關稅。

中國大陸商務部12日表示，自去年12月15日發布對台貿易壁壘調查結論之後，民進黨當局沒有採取任何實際措施取消對大陸的貿易限制，「目前，有關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施。」

大陸商務部去年12月15日發布《商務部關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查最終結論的公告》，認定台灣大陸貿易限制措施構成貿易壁壘。

▼總統賴清德國慶演說。（圖／記者林敬旻攝）



公告中提及，「有些紡織品生產企業出口額佔其營業額 60%以上，然而向台灣地區出口額佔總營業額的 5%以下。」

「在農業領域，有些水果出口企業的蘆柑、茂谷柑和橙子等產品遠銷歐美，其中被列入台禁止進口大陸產品清單的相關產品的總出口量就高達數萬噸，然而受被調查措施影響上述產品對台灣地區毫無出口。」

「有些蔬菜出口企業的大蒜產品對全球出口額超億美元，然而無法對台灣地區出口。」

公告也列出了台灣禁止進口的大陸產品共2509項，包含肉類、水產、乳品、水果、藥品、鋼鐵、金屬、玻璃、紡織品、電機設備、電機零件、汽車、汽車零件，以及水泥等。