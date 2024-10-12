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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九批賴「新兩國論」自家人也不買單　綠委勸：給自己留點面子

▲▼ 國民黨中央舉辦國慶升旗典禮，主席朱立倫、前總統馬英九出席 。（圖／記者許靖騏攝）

▲前總統馬英九指控賴清德主張的「新兩國論」是違憲，拒絕出席國慶大典。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九雙十國慶當天，批評總統賴清德的主張是「新兩國論」，臨時缺席大會。今（12 日）上午出席活動時又稱，民進黨對中華民國的態度讓他憂心會「借殼上市」，但相關談話藍營自家人也不買單，綠委王定宇表示，若三軍統帥像馬英九這樣主張，要把人民的安全放在哪裡？馬英九夠了啦！「比國台辦還像國台辦」，連國民黨徒子徒孫都有人在吐口水，適可而止，給自己留點面子。

馬英九日前表示，賴清德主張「新兩國論」追求台獨路線，嚴重違反中華民國憲法，將把台灣2300萬人民帶向險境。馬強調，根據中華民國現行憲法，台灣跟大陸彼此之間並不是兩個國家，而是兩個地區，可以相互和平共處。馬英九說，民進黨對中華民國的態度讓他憂心會「借殼上市」，要僑胞支持中華民國的「傳統立場」。

對於馬英九談話與缺席國慶，國民黨議員黃敬平日前上節目也稱，馬英九如果不想去一開始就不要答應，當天反悔活該被罵，大選時也是馬英九說出「相信習近平」扯後腿，自己也不喜歡馬英九，「他講什麼，我都當作是屁話！」

王定宇表示，馬英九說了一大堆，沒說出口的就是「他根本不承認中華民國是國家」，當賴清德主張中華民國是主權獨立國家、跟中華人民共和國互不隸屬，在法理、事實、台灣主權確立跟國家利益上，沒有一絲可以挑剔之處，馬英九卻為此生氣，因為他不能接受中華民國是一個國家、也不能接受兩岸互不隸屬。

王定宇指出，馬英九現在說擔心民進黨借殼上市？要聽懂他的話真的有點難，台灣社會多數也覺得馬英九意見不重要，但畢竟是民主國家前元首，必須提醒馬英九曾經當過民選總統，台灣、中華民國如果不是一個國家，馬英九有什麼資格選總統、拿人民俸祿？

王定宇直言，若三軍統帥像馬英九這樣主張，面對中共威脅，台灣人民的安全跟福祉又放在哪裡？馬英九夠了啦！已經比國台辦還像國台辦，馬的表演，連國民黨徒子徒孫都有人在吐口水，適可而止，給自己留點面子。

王定宇也提醒馬英九，擔任過國家元首，應該要記得領過2300萬人的稅金、為國家服務過，現在卻一心要把台灣推入中國火坑，「不要自己全家美國人，卻想把別人變中國人」，這相當不負責任也不道德。

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