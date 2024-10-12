「固樑」最後催票！國民黨今晚辦造勢　大咖全衝基隆力挺謝國樑

▲ 國民黨今晚在基隆辦造勢，全黨力挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者崔至雲／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案13日投票，國民黨今（12日）晚將在基隆舊麵粉廠舉辦大型造勢晚會，眾多藍營大咖都將出席力挺謝國樑，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等，此外，國民黨團也以「甲動」通知黨籍立委出席力挺，反對惡意罷免。

今晚的造勢晚會定調主軸為「一定要出來 不同意罷免」選前之夜，晚會將於今晚7點正式開始，由立委謝龍介、王鴻薇擔任主持人，謝國樑則會在一開始就以大進場的方式由基隆市議員陪同進場。隨後則是張善政、蔣萬安、侯友宜、朱立倫、馬英九、中廣前董事長趙少康依序上台助講，謝國樑則在壓軸致詞，向基隆市民懇託，晚上9點半晚會結束。

為此，國民黨團也在昨天發出甲級動員通知，要求全體立法院委員今晚7點50分一同前往會場登台，力挺謝國樑，反惡意罷免。

謝國樑罷免案是周日投票，全市罷免投票選舉人數為31萬797人，較2022年縣市首長選舉多了2884人。選委會表示，依選舉罷免法規定，有效同意票數需多於不同意票數，且同意票數要達2022年原選舉區選舉人總數四分之一以上，據中選會統計，要7萬7700票才能通過罷免。