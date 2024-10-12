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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「罷樑簡訊」全國廣發　柳采葳質疑：錢從哪裡來？電話誰給的？

▲▼ 蔣萬安市政總質詢-柳采葳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員柳采葳 。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案將在明（13日）進行投票，罷免正反兩方無不把握最後時間積極動員拉票。國民黨台北市議員柳采葳12日發現，罷樑簡訊竟然全國廣發，台北人、新北人、花蓮人、台中人，全台各地通通都有人收到，「這樣大規模的全台發送簡訊需要好大一筆錢，罷樑團體的錢從哪裡來？還有這些電話號碼又是從哪裡來？」

「好有錢！罷樑簡訊全國廣發，違法募款亂花錢」，柳采葳表示，罷樑團體在投票前2天大規模的發送罷樑簡訊，可以說是全國廣發，不管是不是基隆人，台北人、新北人、花蓮人、台中人，全台各地通通都有人收到罷樑團體發送的簡訊，「這樣大規模的全台發送簡訊需要好大一筆錢，罷樑團體的錢從哪裡來？還有這些電話號碼又是從哪裡來？」

柳采葳說，雖然實際不知道他們到底發了多少封，但是依照這麼大規模的全台發送簡訊，不只違法募款還亂花錢，而且罷樑團體哪來的電話號碼，是買的？還是民進黨有人給的？

柳采葳說，如果是花錢買的又是另外一把大額費用，罷樑團體雖然利用非法管道募資到了700多萬，但是依照他們大撒幣的花錢方式，恐怕還有許多不知道來源的資金在支持。

柳采葳指出，罷樑團體可以一個月花19萬買臉書廣告，砸大錢開演唱會，撒幣全國廣發罷樑簡訊，還有印製面紙文宣品，而且文宣品上還有民進黨徽，「這也解釋了為什麼一個公民團體能有如此豐厚的財力，原來都是民進黨在背後支持」。

柳采葳直言，雖然民進黨不斷聲稱自己沒有介入，這種連三歲小孩都騙不過的謊話，真的不要再講出來讓人笑話了，「不管是砸錢撒幣買廣告，又或者是不斷抹黑基隆市府還有謝國樑市長，都凸顯出罷樑團體急了，沒招了！」

柳采葳說，罷樑團體已經被基隆民眾看破手腳，他們根本不是所謂的愛基隆，只是想要製造仇恨製造對立，來發動報復性罷免活動，謝國樑盡市長之責，拿回市府資產何錯之有？有錯的是你們這群藉著罷免來進行政治報復的人。

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