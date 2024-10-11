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張友驊過世　妻忍痛移除維生器！「全世界只有3個人知道」成絕響

▲張友驊跌倒逝世。（圖／翻攝自百度）

▲張友驊跌倒逝世。（圖／翻攝自百度）

記者曾羿翔／綜合報導

資深名嘴張友驊跌倒重創頭部，經過北醫搶救9天，11日病逝享壽69歲。好友陳琴富就透露，張友驊送院後一直呈現昏迷，周日去看他，還是昏迷沒有醒，醫生周一幫他做了斷層掃描，發現腦部有病變，提到看這2天觀察他能不能清醒，他太太今早決定移除他的維生儀器，人就離世。

據了解，張友驊告別式訂於10月30日。張友驊過去經常上政論節目上評論時事，其中有3金句最為出名：

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◉「這件事全世界只有三個人知道，一個是我，一個是當事人，另一個是誰？很抱歉。我不能說。」

◉「你敢傳(訊)我你試試看，你憑什麼把名嘴叫到庭上說，你是我的長官嗎？你有沒有法律知識、常識？」

◉「你不是我的對手，你也不是那個咖！陳水扁告我16次官司我都不怕了，我還怕你曹金生？你敢傳我，我就佩服你。」

「你不是我的對手，你也不是那個咖！」該句名言出自當年洪仲丘事件，張友驊公開嗆軍檢曹金生，「陳水扁告我16次官司我都不怕了，我還怕你？你敢傳我，我就佩服你。」如今這些金句憾成絕響。

▲▼名嘴張友驊驚傳不治　媒體人陳琴富PO合照緬懷：兄弟走好。（圖／翻攝陳琴富臉書）

▲名嘴張友驊過世，媒體人陳琴富PO合照緬懷。（圖／翻攝陳琴富臉書）

張友驊3日晚間不慎踢到花圃跌倒，當場頭部重創無生命跡象，立即被送往北醫附醫救治。北醫附醫深夜低調證實，張友驊於11日過世，其餘相關治療過程等，醫院不便對外說明。

張友驊近年來較少出現在台灣節目上，不過去年選戰期間，他在大陸爆紅流量驚人，無論是文字或影音評論，都吸引了許多大陸粉絲，短時間內收穫百萬追蹤，也有許多轉發，每個月光是分潤金額，就達到了6位數。如今逝世消息傳出，讓許多大陸網友不捨，紛紛留言哀悼，「一直看張先生的視頻，是不可多得的媒體人才，願先生一路好走！」、「先生千古，一路好走。」、「張老師，你仍在我們心中，永遠活在我們心中」。

張友驊出生於1954年12月10日，是政論名嘴、軍事評論家，曾在政論節目中揭露陳水扁貪瀆弊案、洪仲丘事件，有媒體稱他為「爆料天王」。

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