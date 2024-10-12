張友驊「撞到腦部」導致離世？　妻子澄清：並非致死的原因

▲政治評論員張友驊妻子陳美秀。（圖／翻攝自YouTube／張友驊）

實習記者石嘉豪／台北報導

政治評論員張友驊日前因意外跌倒，送醫急救仍不幸於昨（11日）晚間傳出離世的消息。對此，妻子陳美秀在張友驊的網路節目表示，媒體揣測死因是跌倒導致「腦部」受到撞擊，但其實這並非張友驊致死的原因，她也指出，張友驊離世享壽71歲，這一生很單純，是一個單純喜愛讀書的人，終其一生也的確做到了。

陳美秀透過張友驊在YouTube頻道的節目《有話直說》提到，首先她代表張友驊向喜愛張友驊的觀眾致謝，「你們的支持對友驊兄就是肯定」，對張友驊的祝福，在這幾天，都一一收到了，這些祝福，讓他們內心都感到非常的溫暖。

關於張友驊的離世，陳美秀表示，有幾件事要澄清，第一、張友驊今年虛歲71歲；第二、張友驊並沒有心臟方面的疾病，在最後醫生所開出來的死亡證明，也只是「無法明示原因」的心跳停止。

此外，陳美秀點出，就是當下的跌倒腦部撞擊，並非張友驊致死的原因，所以連醫生都不明，請各位媒體能夠理解，不要再揣測。

陳美秀坦言，這一路走來，深深感受到愛有多深，痛就有多深，這幾天她從狂喊、哭喊，祈求佛祖、菩薩，各路神佛的加持，如今，張友驊已經離世，但所幸佛法在這一路上引導她，讓她能夠撫平傷痛。

「張友驊這一生很圓滿，不管是在他的事業上，他為台灣老百姓發聲，他為兩岸和平，希望能夠盡一份心力。」陳美秀強調，張友驊認為，兩岸之間唯有溝通，才能夠解決問題，讓兩岸能夠了解彼此的狀況，而不要誤判形勢。

陳美秀還指出，張友驊在家庭生活中，都盡到責任，從上對父母、對兄弟姐妹、對兄弟姐妹的兒女等，張友驊都疼愛，沒有任何虧欠，一切也都是因為張友驊，她才能夠慢慢平復下來。

因此，陳美秀表示，張友驊在各個面向上，都相當盡責，這一生很單純，也許張友驊的腦袋很複雜，懂很多、飽讀詩書，家裡有5萬多冊書籍，還捨不得舊家的書，張友驊就把舊家保留下來。

陳美秀感慨，張友驊當初去整理舊家的書時，一邊整理一邊感謝，這些書籍幫張友驊走到今天，這一輩子的成就都是靠這些書籍，「他整理書的時候是開心的，他買書的時候是開心的，他讀書的時候是開心的，寫書的時候也是開心的」。

最後，陳美秀表示，外面的人認為張友驊好像很複雜，其實張友驊就是一個單純喜愛讀書的人，終其一生也的確做到了，張友驊的一心一意，所有努力賺的錢，都是靠一筆一筆寫出來的，並沒有投機取巧，身為老婆，她全看在眼裡。