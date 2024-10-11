萌獸出閘！與動物同慶雙十　 遊客彩繪變裝比Q萌

▲頑皮世界全新打造的長頸鹿花車首度亮相，萌萌的造型謀殺不少遊客的底片。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一場歡慶雙十的動物遊行，10日於台南熱鬧展開，只見狐狸駕駛著花車現身、水豚、藪貓等各種動物活潑亮相，可愛模樣讓觀禮貴賓紛紛拿起相機拍照，原來是位於台南學甲的頑皮世界動物園所舉辦的萌獸大遊行，許多遊客裝扮成動物一同加入，現場彷彿一場動物派對。

每年10月10日不僅是中華民國國慶，頑皮世界吉祥物─大統領豚寶去年同步將這一天訂為動物國度的國慶日。今年為了迎接國慶到來，園區十月全月推出票價優惠活動外，並於10/10、10/12、10/13共3天加碼舉辦《國慶盛典-萌獸大遊行》。不僅有全新打造的長頸鹿花車首度亮相，謀殺不少遊客底片，凡這3天入園並出示社群邀請卡，還能獲得限量發送的紋身貼紙；最受歡迎的則是動物彩繪，許多大小朋友一早就前往彩繪區為自己裝扮，留下難得回憶。

來不及於國慶日參加活動的朋友還有機會！12日、13日下午兩點鐘還有各一場遊行活動別錯過！於中午12點前入園遊客，還能再獲得抽獎券，有機會把價值699元的全新動物玩偶禮品帶回家。三款吉祥物絨毛玩偶為頑皮世界全新推出，與日本主題樂園同品質，社群亮相引發網友留言直呼”好可愛”，適合送禮、或為自己的旅程留下完美記憶。

頑皮世界於10月10日、12日、13日推出雙重購票優惠方案，兩人同行只要899元(原價1400元)，再送100元內消費抵用券，下午2時後還有門票一律半價的午後票方案，讓大家都可以呼朋引伴到動物園玩，為您精打細算。



