震後遊客大減！花蓮帶貨西門捷運站銷售　3天業蹟破160萬

▲花蓮縣政府在捷運西門站內辦理花蓮特色伴手禮展售會，受到民眾廣大迴響及好評。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府及花蓮縣商圈組織再度與台北捷運合作，9月20日至22日周末三天在捷運西門站內B1大廳辦理花蓮特色伴手禮展售會，受到廣大迴響及好評，總營業額更衝破160萬元，花蓮縣府非常感謝大台北地區民眾熱情的支持和鼓勵！



花蓮縣長徐榛蔚表示，受到0403強震、凱米颱風等影響，花蓮的交通一度中斷，並讓觀光及相關產業都遭受相當大的衝擊，大幅降低遊客前往花蓮的意願，因此透過展售會活動，帶領業者到外縣市行銷推廣。

▲▼受到大台北地區民眾熱情的支持，3天總營業額更衝破160萬元。

展售會現場知名伴手禮雲集，有30攤來自花蓮的業者，包括糕餅熟食、手作文創、香氛類、陶瓷石藝、烘焙食品、在地農特產等，其中還有花蓮縣百大伴手禮金質獎及優等獎業者，將許多花蓮優質產品直送大台北地區。





參與展售會的攤商表示，非常感謝花蓮縣政府主動支持業者並給予許多協助，讓自家產品有更多機會被看見！同時也謝謝台北捷運提供人潮眾多的西門站內大廳，讓許多優質產品走出花蓮、重新出發！兩手提滿花蓮伴手禮的陳先生也說到：「非常謝謝花蓮的攤商將這麼好的產品帶到台北，讓我可以一次買齊，真的很開心，我也預計在10月帶著全家人到花蓮旅遊。」

徐榛蔚特別感謝台北捷運趙紹廉董事長全力協助，讓業者有機會向大家展示花蓮的美好及花蓮的韌性，同時也謝謝民眾以實際行動支持花蓮的店家、為花蓮加油。