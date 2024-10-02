溫州樂清景區纜車事故「遊客跌出車外」　景區口徑一致：不清楚

記者魏有德／綜合報導

浙江溫州雁蕩山景區昨（1）日一輛纜車發生故障，車門被強風吹開後，疑似有一名女性遊客墜落。事發時，景區工作人員及當地文旅局等相關單位均表示，「不知情」、「調查中，不方便說」，部分遊客只能改乘坐車輛下山。

▲溫州樂清雁蕩山景區纜車發生遊客墜落事故。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，樂清市文化和廣電旅遊體育局工作人員今（2）日回應稱，相關部門目前正在處理此事，當天一輛纜車的門因大風發生故障，受傷的遊客目前沒有生命危險，正在醫院接受治療。

現場遊客透露，事發時大約是下午5時許，一名白衣服的掉下去了，來了救護車、消防車和警車，「後面纜車肯定停了，他們安排大巴車，把我們送下（山）去了。」另一名遊客則表示，她在事發前乘坐纜車下了山，「車內沒有安全帶。」

事發後，對於外界詢問事故情況，雁蕩山方洞景區工作人員表示，「目前索道因檢測原因已經暫停，（事故）我不清楚。」；雁蕩山風景區客服人員則回應稱，「這我不清楚。」

樂清市多支救援隊在事故當天接到搜救遊客的通知，一名救援隊隊員則提到，出故障的纜車剛從索道上車點走出去不遠，就發生了意外，估計距地面有十幾米（公尺）的高度。