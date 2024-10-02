　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

溫州樂清景區纜車事故「遊客跌出車外」　景區口徑一致：不清楚

記者魏有德／綜合報導

浙江溫州雁蕩山景區昨（1）日一輛纜車發生故障，車門被強風吹開後，疑似有一名女性遊客墜落。事發時，景區工作人員及當地文旅局等相關單位均表示，「不知情」、「調查中，不方便說」，部分遊客只能改乘坐車輛下山。

▲溫州樂清雁蕩山景區纜車發生遊客墜落事故。（圖／翻攝極目新聞）

▲溫州樂清雁蕩山景區纜車發生遊客墜落事故。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，樂清市文化和廣電旅遊體育局工作人員今（2）日回應稱，相關部門目前正在處理此事，當天一輛纜車的門因大風發生故障，受傷的遊客目前沒有生命危險，正在醫院接受治療。

現場遊客透露，事發時大約是下午5時許，一名白衣服的掉下去了，來了救護車、消防車和警車，「後面纜車肯定停了，他們安排大巴車，把我們送下（山）去了。」另一名遊客則表示，她在事發前乘坐纜車下了山，「車內沒有安全帶。」

▲溫州樂清雁蕩山景區纜車發生遊客墜落事故。（圖／翻攝極目新聞）

事發後，對於外界詢問事故情況，雁蕩山方洞景區工作人員表示，「目前索道因檢測原因已經暫停，（事故）我不清楚。」；雁蕩山風景區客服人員則回應稱，「這我不清楚。」

樂清市多支救援隊在事故當天接到搜救遊客的通知，一名救援隊隊員則提到，出故障的纜車剛從索道上車點走出去不遠，就發生了意外，估計距地面有十幾米（公尺）的高度。

ET快訊
安迪「以為胃食道逆流」罹食道癌4月就病逝！每天起床1句話　妻
山陀兒偏西「共伴效應不會發生」　鄭明典：東北風還是會帶來降雨
台北無雨偶放晴　百貨美食街人潮爆滿
第一次看到！　三仙台2猴「悠哉觀浪」
快回家！台北風力增強　38件路樹倒塌、11件招牌掉落
北北基桃停班課卻沒風雨　氣象署曝與首長開會過程：有給最新預報
短今大街爆哭「關鍵人是慈妹」！　早坦承被欺負：我愛你
山陀兒「太難搞」越走越弱　明登陸會很快潰散

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「十一」首日鐵路客流量創新高　出境遊訂單量也大增4成

溫州樂清景區纜車事故「遊客跌出車外」　景區口徑一致：不清楚

加拿大對電動車加徵關稅　中國已在世貿提起訴訟

十一黃金週訪客增多　香港餐飲業收入現生機

港股三大指數開紅盤！　陸資券商股帶頭衝

陸預測「山陀兒」今晚至明晨登陸台灣　福建63條客渡運航線停航

陸海警船首次進入北極海海域　協同俄羅斯海警聯合巡航

「挖呀挖黃老師」穿馬面裙賀陸國慶　「回眸一笑」網讚：把我心挖走了

陸造車新勢力9月開紅盤　多家交付輛創新高

維港煙火連放23分鐘吸33萬遊客駐足　600架無人機表演突取消

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

陸「十一」首日鐵路客流量創新高　出境遊訂單量也大增4成

溫州樂清景區纜車事故「遊客跌出車外」　景區口徑一致：不清楚

加拿大對電動車加徵關稅　中國已在世貿提起訴訟

十一黃金週訪客增多　香港餐飲業收入現生機

港股三大指數開紅盤！　陸資券商股帶頭衝

陸預測「山陀兒」今晚至明晨登陸台灣　福建63條客渡運航線停航

陸海警船首次進入北極海海域　協同俄羅斯海警聯合巡航

「挖呀挖黃老師」穿馬面裙賀陸國慶　「回眸一笑」網讚：把我心挖走了

陸造車新勢力9月開紅盤　多家交付輛創新高

維港煙火連放23分鐘吸33萬遊客駐足　600架無人機表演突取消

颱風明對桃影響最大！張善政曝「停班課機率非常高」：晚上8點宣布

14期全聯旁鋼骨店面蓋好就出租　神秘業者一口氣簽15年搶進

王柏傑床上「遲射」性事遇難關！　壓力太大…神隱斷聯分手女友

20歲台灣鮮肉「TikTok擁180萬粉」參戰選秀　驚人背景曝光！

快訊／大甲松柏港漁民綁船防山陀兒　抬頭驚見海面飄女屍

台灣遊客在釜山路倒　10多分鐘無意識！韓民警合力救人

意想不到的金賓嗨DAMN！快閃登場　派翠克與2位啦啦隊女神搶逛開箱亮點

鄭運鵬諷北台灣放了很瞎的颱風假　桃市府反批：政治氣象專家

印度神童預言片爆「重大破綻」！網紅抓包剪接怒批： 大賺黑心財

隨山陀兒飆漲1成！彰化溪湖果菜市場　青蔥、芹菜直逼200元

地板濕！貴賓犬不想濕腳　毛手手緊抓爸：要抱好喔

大陸熱門新聞

壯漢喝醉挑逗2公尺巨蟒　慘遭糾纏鎖死

高中生躺床秒入睡…竟是被「迷暈」一學期

葬儀社到社區收屍！擔架竟詭異消失

「挖呀挖黃老師」穿馬面裙賀陸國慶 「回眸一笑」網讚：把我心挖走了

免費玩1年！陸迎「台灣首來族」

陸男童當街慘遭野狗攻擊　一堆路過民眾見死不救

余承東回應華為「三折疊機」為何缺貨

大陸建政75年 毛新宇著軍裝受訪：相信毛主席會欣慰的

逆天長腿妹帶孩出遊！身分震驚全網「竟是奶奶帶孫女」

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

陸預測「山陀兒」今晚至明晨登陸台灣

「山陀兒」為何路徑不尋常？陸專家分析

陸假期大塞車！民眾直接熄火睡覺 警無人機變身鬧鐘「叫醒」車主　

陸文旅部：希望大陸居民早日赴台灣旅遊

更多熱門

相關新聞

五楊高架4車連撞害1人截肢　警傳關鍵駕駛釐清肇責

五楊高架4車連撞害1人截肢　警傳關鍵駕駛釐清肇責

國道1號五楊高架南下51.5K處昨（30）日晚間發生4車連環追撞事故，國道一隊警方會同消防人員到場處理，經查一輛轎車疑似錯過機場匝道，橫跨車道慢速行駛在外側車道時，造成後方車輛陸續追撞，其中，王姓男子駕駛下車放警告標誌，卻慘遭後方2輛轎車追撞導致右小腿斷裂，經送林口長庚醫院急救後截肢，所幸生命跡象穩定，經查是漢翔公司駕駛，當時董座胡開宏也在車上，所幸安全無恙；國道一隊表示，警方已循線追查跨越槽化線車輛駕駛到案說明，正逐步釐清肇事原因。

倒塌畫面曝　北市士林6m路樹壓傷女行人

倒塌畫面曝　北市士林6m路樹壓傷女行人

陸男童受困電梯　怕上學遲到自己扒開門

陸男童受困電梯　怕上學遲到自己扒開門

機車頭太老！台鐵自強、莒光故障破百件　E500新電力機車9/30首航

機車頭太老！台鐵自強、莒光故障破百件　E500新電力機車9/30首航

客運校車連環奪命　陳世凱下令祭3措施：增加路口稽查

客運校車連環奪命　陳世凱下令祭3措施：增加路口稽查

關鍵字：

事故纜車溫州遊客故障

讀者迴響

熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面