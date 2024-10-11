台南就業中心16日現場媒合面試　土木業、餐飲業開高薪吸引菁英

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心將於16日下午2時至4時在關廟區公所3樓禮堂辦理現場媒合活動，預計邀13家知名企業，提供逾300個工作機會。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

勞動部雲嘉南分署台南就業中心將於16日下午2時至4時在關廟區公所3樓禮堂辦理現場媒合活動，含概製造業、餐飲業、百貨零售相關業、交通運輸業、土木工程業等產業，預計邀13家知名企業，提供逾300個工作機會。

工作時間含全天班、三班制及部份工時。薪資部份，為吸引更多產業菁英，開出高薪，尤以統全工程徵求「工地工程師」，月薪最高可至60K；次為築間餐飲徵求「區主管」月薪最高可至58K。而各類電控、電機、資訊工程師，月薪最高可至45K。找工作的朋友們，快到現場來面試，除提供錄取機會還能瞭解各產業資訊。當天面試的朋友同時有機會獲得精美小禮物。

這場活動，以製造、連鎖品牌業居多，邀請富強鑫精密、承育精密、東信輕金屬、雷音電子、普優瑪寢具、廈興、弘騏興業、連虹、奇美食品等知名企業；加上土木工程業的統全工程、連鎖便利商店的全家便利商店、交通運輸業的漢程汽車客運、餐飲業的築間餐飲等計13家廠商，而築間餐飲近年積極擴展餐飲版圖，服務品項包含了火鍋、獨享燒肉、和牛吃到飽、高級燒肉套餐等。其中「築間幸福鍋物」更是目前台灣火鍋業界的領導品牌，全省擁有100餘間門店，隨著餐飲品牌的展店腳步加速，人才需求亦隨之增加，正積極招募各類餐飲新秀。除釋出高薪找區主管，儲備幹部月薪最高可至46.2K、內外場服務員月薪最高可至43.8K、計時人員時薪最210元。有意願從事餐飲業的民眾，務必把握前住面試。

現場職缺包羅萬象，有各類工程師、廠務專員、技術人員、區主管、專案管理師、職護/勞工健康服務護理人員、車輛維修技師/維修學徒、機械維修技師/維修學徒、會計專員、儲備幹部、門市職員、內外場服務員、模具整理人員、公車駕駛人員、兼職公車駕駛、人資助理、駕駛教練、排班調度人員、國貿助理、生管/倉管/品管人員、模具/射出技師、電子技術員、包裝作業員、團膳三級廚師、蔬菜截切加工作業員、品管工程師(管理職)、加工技術員、堆高機人員、粉體烤漆噴手、鑄造操作員等工作機會。親臨現場更能掌握及瞭解更多工作內容，求職朋友快準備好履歷來面試。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，為增加求職朋友面試機會，力邀轄區廠商與求職人面對面，節省找工作朋友等待面試時間。另，勞動部針對年滿55歲以上或45歲以上依法退休的壯年求職朋友們，離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業，額外提供獎勵，全時工作者受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給6萬元，部分工時工作者減半發給，最多發給3萬元獎勵。若雇主為公立就業服務機構推介之壯世代勞工協助適應職場環境，如提供專屬教育訓練機制、彈性調整工作時間、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等各項友善措施，將依僱用人數每月補助職場支持輔導費3千元，最長12個月，同一雇主每年最高補助30萬元。壯世代朋友可善加運用，擴展人生職涯版圖。

相關活動歡迎撥打06-2371218洽詢，如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。